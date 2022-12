Podsumowałyśmy 2022 rok. Oto, co najbardziej nas zaskoczyło w minionych miesiącach

Tegoroczne odkrycia z zakresu ofert AGD i elektroniki dobiegają końca - pora wyłonić faworytów. Zarówno gdy mowa o zakupach internetowych, jak i sprzętach do domu. Przedstawiamy wydarzenia i produkty, które szczególnie przykuły naszą uwagę w 2022 roku - i Twoją też powinny!

Elektronika w Action

Fot.: PCWorld

Moim największym odkryciem minionego roku jest elektronika w… Action! Kto by się spodziewał, że w tym popularnym sklepie, który zwykle odwiedzamy w poszukiwaniu akcesoriów do domu, zabawek i słodyczy, jest tyle ciekawych sprzętów AGD i gadżetów? Pewnego dnia, podczas zakupów zwróciłam uwagę na niskie ceny tych produktów i… przepadłam. Okazało się na przykład, że w tej popularnej sieciówce znajdziemy gadżety gamingowe, oświetlenie smart home, a nawet produkty znanych marek. Furorę niedawno zrobiła też przenośna konsola pełna gier, która wprowadziła mnie w bardzo nostalgiczny nastrój. Sieć Action okazała się też nadążać za sezonowymi potrzebami klientów i na przełomie jesieni i zimy zaserwowała nam tanie grzejniki. Na przestrzeni kolejnych miesięcy regularnie przeglądałam też ofertę Action w poszukiwaniu bestsellerów do 50 zł. Nic więc dziwnego, że w grudniu postanowiłam wybrać 10 tanich urządzeń nadających się na prezent gwiazdkowy. Jestem niepoprawną fanką Action. Na szczęście nie tylko ja – nasi Czytelnicy równie chętnie zaglądają na półki tego sklepu!

Samsunga BESPOKE Jet Complete

Fot.: Anna Sadkowska-Rojek

W roku 2022 miałam okazję przetestować sporą liczbę urządzeń. Co wywarło na mnie największe wrażenie? Zdecydowanie do najciekawszych recenzowanych ostatnio sprzętów mogę zaliczyć Samsunga BESPOKE Jet Complete. Ten funkcjonalny odkurzacz był niemal idealny pod wieloma względami. Zacznijmy od genialnej bazy ładującej, w której ukryto worek na kurz – po odstawieniu urządzenia do ładowania zbiornik automatycznie się opróżniał. Żadnego wytrzepywania i rozsypanego kurzu, który na nowo osiada wszędzie wokół. Z perspektywy czasu doceniłam też elektroszczotkę – nigdy później nie miałam w rękach urządzenia, które tak dokładnie odkurzyłoby mój wymagający, trudny w czyszczeniu wełniany dywan. Tęsknię, to prawda. I co jakiś czas sprawdzam, czy cena nie spadła do bardziej przystępnego poziomu. Jedyny argument, który przywołuje mnie w tej kwestii do, nomen omen, porządku, to brak funkcji mopowania. Apetyt bowiem rośnie w miarę jedzenia i po testach odkurzaczy, które za jednym zamachem mogły też umyć moją podłogę, zaczęłam wymagać multifunkcjonalności. Pewnie wystarczyłaby sama przystawka mopująca, a zatem – kto wie? Być może Samsung zdecyduje się uzupełnić ten sprzęt o mopa – i wtedy już będę musiała go sobie kupić.

Poza funkcjonalnością Samsung BESPOKE Jet complete miał jednak jeszcze jedną istotną cechę – był naprawdę pięknie zaprojektowany. To ten typ designu, który doceniają wszyscy posiadacze małych mieszkań, w których niełatwo schować sprzęty AGD do jakiegoś schowka i wszystkie urządzenia muszą stać na wierzchu. Recenzję tego funkcjonalnego odkurzacza znajdziesz pod tym linkiem.

Otwarcie internetowego sklepu Biedronka Home

Fot.: PCWorld

Za nami kolejny rok, który pokazuje ogromne znaczenie branży e-commerce. Kierując się danymi z tegorocznego raportu IAB, aż 77% badanych deklaruje dokonywanie zakupów internetowych. Czynników motywujących nie brakuje - nawet w obliczu zakończenia pandemii oraz rosnącej dotychczas inflacji. Wśród najczęściej kupowanych produktów znajduje się m.in. RTV i AGD (52%) oraz smartfony i akcesoria elektroniczne (42%). W 2022 roku do sprzedaży internetowej dołączyła Biedronka - sieć, której historia sięga aż 1995 roku. Uruchomienie sklepu online było dla mnie dużą niespodzianką, ponieważ na taki ruch czekałam od lat.

Biedronka Home dość szybko zdobyła moją sympatię, a to z uwagi na szeroki asortyment obejmujący m.in. AGD, elektronikę, elektronarzędzia i nie tylko. Systematycznie pojawiające się nowości zaskoczyły mnie w tym roku niejednokrotnie. Wśród nich znalazł się m.in. rower elektryczny marki JOBOBIKE, który zyskał niemałą sławę. Mojej uwadze nie umknęły ani produkty od marek własnych, ani od popularnych przedsiębiorstw. W tym m.in. sprzęt od HYUNDAI czy elektronika JBL. Wszystko to pokazuje, jak wiele możliwości ma lubiana sieć sklepów, a z pewnością wiele niespodzianek dopiero przed nami. Warto nadmienić, że platforma internetowa jest dopasowana do obecnych standardów. Możemy skorzystać z wysyłki poprzez kuriera, ale również wybrać opcję paczkomatów Inpost. Płatności mogą być zrealizowane przy użyciu karty, BLIK oraz Paybylink. Darmowa dostawa obowiązuje przy zakupach powyżej 149 zł. Zalogowani użytkownicy mają aż 60 dni na zwrot. Myślę, że dzięki wprowadzeniu internetowego sklepu Biedronka może sporo zyskać. Zwłaszcza, że od dłuższego czasu zakupów dokonywać możemy u konkurencji, a mianowicie na platformie Lidla.

Roboty z bazą samoczyszczącą

Fot.: Angelika Kubicka

Ilekroć zaskoczy mnie technologia - wydaje mi się, że bardziej innowacyjnych rozwiązań wprowadzić się nie da. Oczywiście nic bardziej mylnego, co niemal każdego dnia udowadniają przedsiębiorstwa specjalizujące się m.in. w elektronice, AGD i nie tylko. Chętnie przyglądam się nowoczesnym sprzętom, jednak urządzenia wyręczające w codziennym sprzątaniu nie są już dla mnie większym zaskoczeniem. Sterowanie urządzeniami z poziomu aplikacji mobilnej poza domem, również. W minionych miesiącach pojawiło się jednak coś, co szczególnie wzbudziło moje zainteresowanie. Mowa tu o robotach sprzątających z bazą, która jest zdolna do automatycznego oczyszczania. Modele sprzątają, myją powierzchnię, a jednocześnie oczyszczają zarówno zbiornik na kurz, jak i nakładki mopujące. Wyposażenie urządzeń w dwa zbiorniki na wodę czystą i brudną ma redukować przemieszczanie się zabrudzeń i skuteczniejsze mopowanie. Niestety w przypadku klasycznych robotów lub mopów, zdarza się to notorycznie. Modele automatycznie przenoszą nieczystości w postaci kurzu do głównego zbiornika.

Przyznaje, że możliwość uniknięcia cyklicznego, ręcznego opróżniania brzmi sensownie. Zwłaszcza, że z pomocą sprzętów możemy zrobić to raz na kilka tygodni. W połączeniu z nowoczesną nawigacją laserową, aplikacją mobilną i zdalnym sterowaniem, roboty nie wymagają większego zaangażowania, tak więc może być to dobra propozycja również dla leniuchów. Jako że jest to nowość, na rynku pojawiło się na ten moment zaledwie kilka modeli. Wśród nich znajdziemy m.in. Dreame L10S Ultra, Roidmi EVA oraz Ecovacs Deebot X1 Omni. Myślę, że przy codziennym zabieganiu - może być to świetny pomocnik. Cena jest wyższa, niż w przypadku tradycyjnych modeli, a na dodatek zastanawiam się, na ile można zaufać zautomatyzowanym procesom oczyszczania. Kolejnym aspektem jest również wielkość. Niestety z uwagi na dość duże gabaryty, sprzęt jest niemal dodatkowym meblem. W przypadku mieszkań o małym i średnim metrażu, zajmuje dość sporo miejsca. Czy kupiłabym robota sprzątającego z automatyczną bazą? Na pewno jest to interesujący produkt, choć jak wszystko - ma swoje wady i zalety.

Szczoteczka magnetyczna Oral-B iO 10

Fot.: Izabella Bandych

Kiedy tylko w moje ręce trafiła szczoteczka do zębów Oral-B iO 10, wiedziałam, że mycie zębów już nigdy nie będzie takie samo. Co prawda, już wcześniej korzystałam ze szczoteczek elektrycznych, ale żadne nie były wyposażone w tyle ciekawych funkcji. W tym przypadku na główną uwagę zasługuje zastosowana technologia magnetyczna, która dopiero od niedawna jest wykorzystywana w tego typu urządzeniach. Taki system działania pozwala na bardziej precyzyjne i skuteczne czyszczenie, niż robią to tradycyjne szczoteczki elektryczne czy soniczne. Muszę przyznać, że już po pierwszym myciu czułam zdecydowaną różnicę.

Ale oczywiście to nie jedyna innowacja, która sprawiła, że szczoteczka wywarła na mnie duże wrażenie. To, co wyróżnia ten model to magnetyczna stacja ładująca iOsense, która pokazuje nam w czasie rzeczywistym, które partie jamy ustnej zostały już wyczyszczone, czy stosujemy odpowiedni nacisk oraz ile czasu minęło od początku mycia. Do tego dochodzi aplikacja mobilna, w której również możemy obserwować postępy szczotkowania (i to w 3D) oraz sterować poszczególnymi funkcjami urządzenia. Dodatkowo znajdziemy tam pełno informacji dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej. Kolejnym udogodnieniem, które bardzo mi się spodobało jest etui z możliwością ładowania - dzięki temu nie musimy się martwić, że szczoteczka nagle rozładuje się podczas podróży. Zalet jest jeszcze więcej, ale o nich więcej możecie przeczytać w mojej szczegółowej recenzji pod tym linkiem.

Niemniej, spokojnie można uznać, że szczoteczka Oral-B iO 10 to sprzęt skrojony na miarę XXI wieku.

Nawilżacz powietrza Stadler Form Karl

Fot.: Izabella Bandych

Na koniec 2022 roku do sprzedaży trafiła nowość od marki Stadler Form - nawilżacz Karl. Miałam okazję sprawdzić osobiście, co oferuje takie urządzenie i jak sprawdza się w praktyce. Nikomu raczej nie trzeba uświadamiać, że odpowiednia jakość powietrza w naszym otoczeniu ma istotny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Niestety nie zawsze warunki w domowym są idealne, ale na szczęście z pomocą przychodzi technologia. Osobiście do tej pory korzystałam wyłącznie z niedrogich nawilżaczy parowych, więc model Stadler Form - wyposażony w bardziej zaawansowane opcje - był dla mnie interesującym odkryciem.

Przede wszystkim warto zacząć od tego, że jest to nawilżacz ewaporacyjny wyposażony w wentylator, który zasysa suche powietrze z pomieszczenia, następnie przepuszcza je przez filtr nasiąknięty wodą (przy okazji czyszcząc powietrze z kurzu oraz bakterii czy grzybów) i uwalnia w postaci mgiełki do otoczenia. Co ważne, wydobywająca się para jest niewidoczna, co może okazać się dużą zaletą. Do tego w zestawie otrzymujemy jeszcze kostkę z jonami srebra, która ma uzdatniać parującą wodę. Tak więc mamy gwarancję, że nawilżone powietrze, które trafia do obiegu jest także odpowiednio oczyszczone. Podoba mi się, że możemy samodzielnie decydować o poziomie wilgotności oraz nawilżania. Możemy wybrać konkretne wartości w zależności od indywidualnych potrzeb i warunków. Do tego nawilżacz Karl został wyposażony w tryb automatyczny, a także tryb nocny, który umożliwia wygaszenie wszystkich diod na urządzeniu. Przyzwyczaiłam się także do tego, że każde urządzenie jest wyposażone dzisiaj w aplikację mobilną. Nie inaczej jest w tym przypadku. Wydawać by się mogło, że to zbędna funkcjonalność, ale to właśnie z poziomu smartfona możemy odczytać, jaki jest aktualnie poziom nawilżenia. Poza tym, nie musimy ruszać się z miejsca, aby zmienić ustawienia czy uruchomić sprzęt. To, co wyróżnia nawilżacz Stadler Form Karl to ogromna wydajność ukryta w tak niewielkiej konstrukcji - urządzenie jest w stanie nawilżyć pomieszczenia nawet do 100 mkw. Do plusów zaliczam także wygląd całości, ale o tym więcej przeczytacie w szczegółowej recenzji, którą przygotowałam.