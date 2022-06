Podsumowanie State of Play 2022! Gry, na które czekamy najbardziej

Wczoraj w nocy odbyła się konferencja marki Sony, podczas której pokazano sporo zapowiedzi nowych gier.

State of Play jest jednym z tegorocznych eventów, który zastępuje targi E3. Impreza odbyła się 2 czerwca i była transmitowana na oficjalnym kanale Sony na YT oraz Twitchu. Jako redakcja, czekaliśmy na nowe zapowiedzi gier z dużą niecierpliwością i musimy przyznać, że nasze oczekiwania zostały spełnione. Tegoroczny State of Play był wypełniony zwiastunami, które chcieliśmy zobaczyć od dawna, a w tym tekście wybieramy trailery, które zrobiły na nas największe wrażenie.

Final Fantasy XVI

Doczekaliśmy się! Final Fantasy XVI pojawi się na Play Station 5 już w przyszłym roku. Na State of Play mogliśmy obejrzeć nowy trailer gry, z którego nasuwa się kilka wniosków.

Nowa część Final Fantasy będzie dynamicznym doświadczeniem w stylu RPG slasherów. Na krótkim zwiastunie zobaczyliśmy mnóstwo potworów, które zapewne będą stanowiły spore zagrożenie dla gracza. Zwróciliśmy również uwagę na bardzo filmowy styl walki, który wypełniony jest efektownymi kombinacjami oraz kinową pracą kamery. Do premiery tytułu zostało jeszcze sporo czasu, ale zdecydowanie jest to gra, na którą bardzo czekamy.

Horizon Call Of The Mountain

Tegoroczny Horizon Forbidden West spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem fanów. Gra była dynamiczna, miała lepszą fabułę od poprzedniej części, a przede wszystkim zachwycała grafiką. Na wczorajszym evencie Sony zaprezentowało kolejną produkcję osadzoną w tym uniwersum, a jest nią Horizon Call Of The Mountain.

Gra przeznaczona będzie na PlayStation VR 2. W trakcie rozgrywki wcielimy się w wojownika imieniem Ryas, który ma stawić czoła nowemu zagrożeniu. Aby pokonać oponentów będziemy mogli korzystać z łuku, co z całą pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom Horizon Forbidden West. Graczom udostępniony zostanie również kilof wspinaczkowy, dzięki któremu będziemy mogli eksplorować najwyższe tereny na mapie.

Resident Evil 4

Kolejna gra, której premiery nie możemy się doczekać. Odświeżone wersje dwóch poprzednich części horroru wyglądały bardzo przyzwoicie, a nowy remake będzie dodatkowo wspierał tryb VR.

Resident Evil 4 jest idealnym pretekstem by powrócić do serii. Szczególnie zaciekawił nas tryb wirtualnej rzeczywistości wspierany przez PSVR2. Podobną opcję otrzyma również zeszłoroczny Resident Evil Village. Po zapowiedziach ze State of Play mamy wrażenie, że popularność gogli od Sony może znacznie wzrosnąć, bo liczba interesujących tytułów, które będą one w stanie obsłużyć, istotnie się powiększyła.

Spider-Man PC

Kolejna gra, na której zapowiedź czekaliśmy od dawna. Spider-Man w końcu pojawi się na komputery stacjonarne. Co więcej, premiera tytułu nie jest tak odległa, a jego debiut zobaczymy już 12 sierpnia.

Jako PC-towi gracze nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni. Hit z Play Station 5 wygląda świetnie, a rozgrywka to czysta przyjemność. Zapewne sam feeling grania nieco się zmieni przez zamianę pada na klawiaturę, ale jesteśmy przekonani, że Sony adekwatnie zaktualizuje sterowanie pod nowy kontroler.

Pozostałe premiery, na które czekamy

Street Fighter 6

Szósta już odsłona klasycznej bijatyki. Nie jesteśmy ogromnymi fanami tego typu gier, ale z całą pewnością sprawdzimy ją zaraz po premierze.

Stray

Enigmatyczny tytuł, na który nie sposób nie zwrócić uwagi. W grze wcielamy się bowiem w...kota. Trailer zaintrygował nas przede wszystkim futurystycznym światem, w którym miejsce ludzi zastąpiły roboty.