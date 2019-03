Podsumowanie testów AV Comparatives za 2018 rok

Kolejne roczne podsumowanie testów AV, przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy (za cały 2018 r.) nie przyniosło znaczących zmian w światowej czołówce oprogramowania antywirusowego.

Dla firm Bitdefender, Avast i Kaspersky Lab był to kolejny dobry rok i jak pokazują wyniki kilkunastu testów - w dalszym ciągu lokują się w ścisłym, światowym topie oprogramowania antywirusowego, zapewniając dobrą ochronę dla użytkowników domowych, jak i dla firm. Testy były przeprowadzane od lutego 2018 do stycznia 2019. Wzięło w nich udział 18 aplikacji antywirusowych.

Ochronę w czasie rzeczywistym testowano dwuetapowo - od lutego do czerwca oraz lipca do listopada 2018. Wynik określano w skali od 1 do 3. W obu etapach po 3 punkty uzyskały Avast, Bitdefender, Kaspersky Lab, AVG, Tencent, McAfee i K7.

Ochrona przed malware również została podzielona na dwa etapy. Pierwszy - marzec 2018. Drugi - wrzesień 2018. Tutaj ponownie najlepsze wyniki zyskały Avast, Bitdefender, Avira, AVG, a dołączył do nich Emsisoft. W kategorii Usuwanie malware najwyższe wyniki to Avast, Bitdefender, Kaspersky Lab, Avira, Tencent, ESET. Ostatnia kategoria to Wydajność, czyli brak wpływu oprogramowania antywirusowego na pracę komputera. Tutaj testowano aplikacje w maju i październiku 2018. W obu testach najwyższe noty zyskały Avast, Bitdefender, AVG, Tencent, ESET, McAfeei K7.

Podsumowanie - biorąc pod uwagę wyniki ze wszystkich testów, złoty medal otrzymały ex aequo Avast i Bitdefender, wyprzedzając Kaspersky Lab, Avirę i AVG. Kolejne miejsca zajęły Tencent, ESET, Vipre, McAfee, Emsisoft, F-Secure, Symantec, K7, Panda, Trend Micro, BullGuard, Microsoft Defender i QuickHeal.