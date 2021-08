Podziemne "jeziora" na Marsie mogą być tylko wielkimi bryłami gliny

Badania na Marsie się nie kończą! Możliwe, że jasne plamy na Marsie wcale nie są "jeziorami".

Choć jeszcze daleko do momentu, gdy na Czerwonej Planecie postawi stopę człowiek, naukowcy robią wszystko, żeby jak najdokładniej zbadać tajemniczą planetę. Nowe badania dowodzą, że podziemne struktury wcale nie są jeziorami. Naukowcy stojący za badaniami twierdzą, że zamiast ciekłej wody, marsjański biegun południowy zawiera smektyty, klasę gliny, która została błędnie zinterpretowana w danych.

Woda na Marsie jest interesującym tematem dla naukowców planetarnych i astrobiologów ze względu na jej znaczenie dla życia. Planeta posiadała wodę w swojej starożytnej historii - na przykład w wyschniętym jeziorze badanym obecnie przez łazik Perseverance. Wielu badaczy miało nadzieję, że woda w stanie ciekłym nadal istnieje w znaczących ilościach na Czerwonej Planecie, ale artykuł opublikowany w tym miesiącu w Geophysical Research Letters informuje, że warunki wokół bieguna południowego nie są do tego odpowiednie.

Dane, o których mowa, pochodzą z Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) na pokładzie sondy kosmicznej Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sprzęt do sondowania radarowego wykrył bardzo jasne regiony, które wskazywały na substancję podpowierzchniową o większej przewodności elektrycznej niż marsjańska skała lub lód. Niektórzy badacze uważali, że jest to dowód na istnienie wody pod zamarzniętą powierzchnią, inni uważali, że to nie jest możliwe.

fot. ESA/NASA/JPL-Caltech

Aditya Khuller, naukowiec planetarny z Arizona State University twierdzi, że jasne plamy radarowe "mogą być w rzeczywistości regionami zawierającymi gliny lub podobne materiały, które powodują jasne odbicia wcześniej interpretowane jako wskazujące na składnik wody w stanie ciekłym."

