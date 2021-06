Pojawia się Ryzen Embedded V3000 oparty na Zen 3

W sieci pojawił się przeciek prezentujący układ SoC stworzony w architekturze Zen3. Nie są to jednak zwykłe kości Cezanne. A co?

Ryzen Embedded V3000 to SoC (system-on-chips) nowej generacji. Jak donosi Patrick Schur, AMD wykorzystało do jego budowy mikroarchitekurę Zen 3, ale matryca powstała na bazie zaawansowanego węzła 6 nm. Różni się zatem od obecnie używanych APU i ma być bardziej użyteczny dla zastosowań typowych dla procesorów Ryzen Embedded. Przeciek donosi, że obudowa to FP7r2 BGA, a głównym elementem jest układ krzemowy V3000. Dysponuje ośmioma rdzeniami, dzięki czemu jest w stanie obsłużyć 16 wątków. Co poza tym?

Ryzen Embedded V3000 wyposażono z zintegrowany procesor graficzny (GPU) z 12 jednostkami obliczeniowymi, dwukanałową obsługę pamięci DDR5 oraz 20-torowy PCI-Express 4.0 z ośmioma liniami PEG. Mamy także dwa porty USB4 oraz dwa 10 GbE PHY. Embedded 3000 ma być dostępny w trzech wersjach z TDP 15-30 oraz 35-54 W. Kiedy? Tego przeciek nie podaje. Spodziewamy się, że będzie to najpóźniej w listopadzie bieżącego roku, tym bardziej, że mija już 7 miesięcy od prezentacji V2000.

Źródło: VideoCardz