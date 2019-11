Pojawia się aplikacja DeX PC dla Galaxy S10 i Galaxy Note z Androidem 10

Samsung dodaje bardzo ważną nowość do tegorocznych flagowców pracujących pod kontrolą Androida 10 w wersji beta.

Samsung podobnie, jak inni producenci pracuje nad wprowadzeniem Androida 10 do swoich flagowych urządzeń z 2019 roku. Koreański gigant nie byłby sobą, gdyby nie dorzucił kilku charakterystycznych i unikalnych rozwiązań. Nie inaczej jest tym razem. Nakładka One UI 2.0, która zostanie udostępniona na Galaxy S10 i Galaxy Note 10 wraz z aktualizacją do Androida 10 otrzymuje właśnie bardzo ważną funkcje. Trzecia beta Androida 10 udostępnia wsparcie dla Samsung DeX dla komputerów z systemami Windows oraz macOS.

Źródło: samsung

Samsung oficjalnie poinformował, że wersja beat oprogramowania Samsung DeX na komputery z systemem Windows została już udostępniona i działa wraz z smartfonami pracującymi pod kontrolą najnowszej otwartej bety Androida 10.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie nowości przewidział koreański producent. Samsung informuje jedynie, aby przed instalacją najnowszej wersji odinstalować poprzednio zainstalowany program DeX i wykonać czystą instalację.

Aplikację DeX for PC można pobrać z tych linków: Windows 7/10; macOS.

Źródło: sammobile.com