Pojawia się awaryjna łatka dla Firefoxa. Co się dzieje?

Mozilla wypuściła w nocy (czas polskiego) patch dla swojej przeglądarki. Sprawdzamy, z jakiego powodu.

Aktualnie mamy 106 edycję przeglądarki Firefox. Ukazała się dwa tygodnie temu, a dzisiaj do użytkowników trafia jej aktualizacja. Po jej wprowadzeniu będziemy korzystać z edycji o numerze 106.0.4. Od razu uspokajam - choć jest to łatka awaryjna, nie wykryto żadnych luk bezpieczeństwa. Pojawił się natomiast inny problem. Jest on związany z multimediami.

Jak raportowali sami użytkownicy, przeglądarka potrafi niespodziewanie przerwać swoje działanie podczas odtwarzania materiałów wideo chronionych DRM. Bardziej zaawansowani wykryli także, że gdy chcą odświeżyć przeglądarkę w ustawieniach about:support, dzieje się to samo. Niektórzy doświadczyli także problemów po ręcznej zmianie czasu. Na szczęście najnowsza łatka likwiduje te problemy. Ma ona zaledwie 6,5 MB, więc jej pobieranie to dosłownie moment. A jak ją pobrać? Po prostu kliknij na zakładkę Pomoc i wybierz O programie Firefox.

Fot.: H Tur/PC World

Po wprowadzeniu łatki niezbędny będzie reset przeglądarki - i gotowe.

Źródło: Neowin