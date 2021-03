Pojawiają się pierwsze laptopy z procesorami Tiger Lake-H

Lenovo Legion to pierwsze laptopy z procesorami Intela 11. generacji - Tiger Lake-H. Doskonale nadają się do sparowania z mobilnymi kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 30.

Procesory Intel Tiger Lake-H35 doskonale sprawują się w testach wydajności jednego rdzenia, jednak przegrywają z AMD Zen3 w wydajności wszystkich. A przypomnę, że mają tyle samo rdzeni - osiem. Ale Intel zastrzega, że H35 nie są przeznaczone do segmentu premium na rynku gamingowym, ale do przenośnych urządzeń dla graczy. Producenci, którzy wprowadzili na rynek laptopy z kartami graficznymi RTX 30 i procesorami Comet Lake-H, mogą niedługo mieć problem - debiut nowych procesorów sprawia, że obecne stają się przestarzałe, a więc trzeba będzie wprowadzić kolejne modele, bardziej przystosowane do współczesnych wymogów rynku.

Na stronach niektórych sklepów już pojawiły się korzystające z 11. generacji procesorów Intela laptopy gamingowe z rodziny Lenovo - Legion 7 oraz Legion 5. Dostępne są w wariantach 15,6", 16" oraz 17,3". Opis specyfikacji potwierdza, że łączą Core i9-11900HK, czyli flagowca z rodziny Tiger Lake-H z GeForce RTX 3080. Chociaż przy Legion 7 widnieje cena 855,99 USD (czyli ok. 3210 zł), z pewnością jest to błąd - zapewne będzie ona znacznie większa.

Procesory Intel Tiger Lake-H pojawią się pod koniec drugiego kwartału 2021 roku. Wielu producentów laptopów zadeklarowało już wcześniej, że umieszczą je w swoich modelach. Informacje o nich powinny zacząć pojawiać się już na dniach.

