Pojawił się bardzo duży i bardzo szybki dysk SSD

Na rynku dostępny jest dysk SSD o doskonałym stosunku pojemności do szybkości transferu danych. Za produkt odpowiada firma Sabrent.

Klienci firmy Sabrent doczekali się wreszcie na obiecany pod koniec 2021 roku nowy dysk SSD o dużej pojemności. Producent tłumaczy, że jego parametry wymagały specjalnego podejścia, stąd premiera spóźniona o około cztery miesiące. Pamięć Sabrenta ma pojemność 8 TB, dane można z niej odczytać z prędkością do 7 GB/s, a zapisać z prędkością do 6 GB/s. Sprzęt nazwano Rocket 4 Plus 8TB. Jest to to najszybszy dostępny na rynku dysk SSD o tak dużej pojemności. Dysponuje 112-warstwową pamięcią BICS5 NAND, którą zarządza kontroler PS5018-E18 firmy Phison.

Dysk Sabrenta wyposażono w interfejs NVMe i pamięć podręczną 1 GB SK Hynix DDR4. Aby skorzystać z zalet Rocketa, musisz mieć w pececie płytę główną z gniazdami PCIe Gen4 lub notebooka ze slotem M.2 2280. Co jeszcze oferuje Sabrent? Rocket 4 Plus 8TB jest sprzedawany z pięcioletnią gwarancją, miedziowanym radiatorze oraz oprogramowaniem do klonowania dysków Acronis True Image. Dysk wyceniono na mniej niż 1500 dolarów (około 6300 złotych). Sprzęt niedługo zobaczymy na półkach polskich sklepów.

Źródło: TechRadar

