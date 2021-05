Pojawił się gamingowy desktop z Intel Iris Xe

CyberpowerPC łączy w sobie najnowszy procesor graficzny Intela oraz jego kartę graficzną.

W serwisie BestBuy pojawił się desktop o nazwie "Gamer Xtreme Gaming". Jego cena to 750 USD, czyli ok. 2,8 tys. zł. Co ciekawe, ma nie tylko procesor Intel Core 11. generacji, ale również kartę graficzną Iris XE. Procesor to sześciordzeniowy Core i5-11400F, taktowany na 4,4 GHz. A skoro F w nazwie, to oznacza, że nie ma zintegrowanego układu graficznego. Dlatego mamy także kartę Intel Iris XE z procesorem DG1. Nie jest to może rozwiązanie dla "hardkorowych" graczy, ale spokojnie da się bawić przy wszystkich sieciowych grach multiplayer w 1080 p.

Karta Iris Xe ma 640 jednostek cieniujących oraz 80 jednostek wykonawczych. Specyfikacja zdradza nam, że wyposażono ją w 4GB pamięci LPDDR4X z przepustowością 68 GB/s. Dlaczego fakt pojawienia się Xe jest taki istotny? Ponieważ w tym momencie karty Iris Xe są nie do zdobycia, a Intel szykuje się do układów z DG2. W ten sposób producent chce mocniej wejść na rynek układów graficznych i wszystko wskazuje na to, że jest na jak najlepszej drodze do osiągnięcia tego celu.

Źródło: VideoCardz