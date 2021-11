Pojawiła się odświeżona wersja desktopowa WhatsApp

Systemy Windows 10 i Windows 11 otrzymały nową wersję popularnego komunikatora WhatsApp. Co się zmieniło?

WhatsApp Desktop to aplikacja desktopowa, która umożliwia komunikowanie się z użytkownikami mobilnymi. Jej nowa wersja to edycja UWP. Dzięki temu powiadomienia mogą być wyświetlane nawet wówczas, gdy została zamknięta. Oprócz tego ma nową funkcję pisania. Już jest dostępna w sklepie Microsoftu, jednak wciąż ma Beta w nazwie, co oznacza, że może nie działać do końca perfekcyjnie.

Microsoft zachęca to pobrania i instalacji, co daje możliwość wypróbowania nowych funkcji oraz gwarantuje całkowitą prywatność dzięki szyfrowaniu typu end-to-end. Oznacza to, że rozmów nie może podejrzeć nawet sam WhatsApp. Najnowsza wersja to także możliwość korzystania z komunikatora bez konieczności korzystania z telefonu - wystarczy tylko być online.

Źródło: MSPower User, Microsoft