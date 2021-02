Pojedynek: Intel Core i9 vs AMD Ryzen 7 5700G & 5800X

W sieci znalazły się testy procesora Intel Core i9-11900K Rocket Lake Desktop, pokazujące świetne wyniki przy jednym rdzeniu. Ale jak wypadają w porównaniu z rywalami, czyli Ryzen 7 5800X i Ryzen 7 5700G od AMD?

Przeznaczony dla desktopów procesor Intel Core i9-11900K Rocket Lake został przetestowany przez chiński serwis technologiczny Bilibili, który nie tylko podsumował jego wydajność, ale również porównał do wyników osiąganych w podobnych testach przez procesory AMD - Ryzen 7 5800X i Ryzen 7 5700G.

Zanim przejdziemy do omawiania porównań i rezultatów, warto przypomnieć, że Core i9 jest największą zmianą architektury procesorów Intela od ostatnich sześciu lat. Od 6. generacji procesorów Skylake do 10. generacji (czyli Comet Lake) wszystkie procesory korzystały z tej samej architektury 14 nm. Specyfikacja Core i9-11900K jest nieco inna. Procesor ten ma 8 rdzeni i obsługuje 16 wątków. Wyposażono go w 16 MB pamięci cache L3 (po 2 MB na rdzeń) oraz 4 MB L2 (po 512 KB na rdzeń). Taktowany jest podstawowo na 3,5 GHz, ale w trybie turbo potrafi podnieść to do 5,2 GHz dla jednego i 4,8 GHz dla pozostałych rdzeni. W procesorze zastosowano Thermal Velocity Boost - technologię, dzięki której można podnieść taktowanie maksymalne zegara o 100 MHz. Dlatego ten i9 jest pierwszym w historii procesorem, który od razu może osiągnąć 5,3 GHz bez modyfikacji i podkręcania.

Obecnie cała 11. generacja procesorów Rocket Lake prezentuje się następująco

Jak podaje Bilibili, test procesora Intel Core i9-11900K odbywał się przy użyciu płyty głównej Z950 z najnowszą wersją BIOS. Dzięki temu Rocket Lake mógł uzyskać maksymalną wydajność, jednak w trakcie testów wystąpiło kilka problemów.

Rywal procesora, czyli AMD Ryzen 7 5700G, jest także modelem, który nie znalazł się jeszcze na rynku. Jego testy przeprowadzono przy użyciu trybu PBO, który umożliwia ręczne ustawianie trybu boost, zaś Intel korzystał z maksymalnego taktowania 5,2 GHz. Ponieważ są to procesory topowe, postanowiono sprawdź, jak wypadają w grach. Oto rezultaty - im wyższy słupek, tym lepiej.

Core i9-11900K wygrał w jednym teście - przy grze Hitman 3. W pozostałych albo nieznacznie przegrywał z Ryzenami, albo wynik był równy. Sromotną porażkę poniósł natomiast w League of Legends. Jak widać, wypada bardzo nierówno, ale należy mieć na uwadze, że Ryzeny były egezmplarzami inżynierskimi, które są zazwyczaj mocniejsze od tych, jakie trafiają na rynek. A podsumowując wyniki: procesory Rocket Lake są jak na razie słabsze od serii Ryzen 5000.

Źródło: WCCF Tech