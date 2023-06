Pojedynek drukarek: Epson EcoTank L3251 vs Canon Pixma G3470

Chcesz kupić drukarkę atramentową z dolewanym atramentem, ale nie wiesz, czy postawić na firmę Canon czy raczej Epson? Sprawdzamy, który zakup jest bardziej opłacalny.

Spis treści

EcoTank L3251 i Canon Pixma G3470 to urządzenia, które do działania nie używają kartridży, a wbudowanych pojemników na atrament. To pozytywnie wpływa na koszt eksploatacji i umożliwia większe ilości wydruków w dobrej cenie oraz „spokój ducha” użytkowników, gdyż nie musimy się martwić, że w najmniej oczekiwanym momencie zabraknie nam atramentu jak w przypadku urządzeń kartridżowych. Ponadto obsługują łączność bezprzewodową, co pozwala na wyeliminowanie kabli oraz umożliwia korzystanie z nich wielu urządzeniom (w tym mobilnym) bez konieczności fizycznego podpinania. Oba modele przeznaczone są dla użytkowników domowych, ale powinny również sprawdzić się w małych biurach.

W poniższym materiale sprawdzam, jakie są między nimi różnice, co pozwoli określić, którą z nich wybrać dla siebie.

Zobacz również:

Zawartość opakowania

Pojedynek zaczynam od podstaw, czyli sprawdzenia, co otrzymujemy wraz z drukarką. Jest to o tyle ważne, że np. w sytuacji, gdy chcemy podpiąć ją za pomocą kabla USB, a nie ma go w komplecie, musimy liczyć się z kolejnym kosztem, a więc jego zakupem. Może nie jest to duży wydatek, aczkolwiek jeśli nie masz takiego kabla na podorędziu, nie skorzystasz z drukarki zaraz po rozpakowaniu jej z pudełka. Pozostaje wówczas jednak opcja połączenia do routera z wykorzystaniem WPS (opisana niżej) lub bezpośrednio przez WIFi Direct.

Epson EcoTank L3251 - drukarka, kabel zasilania, płyta CD z oprogramowaniem, instrukcje, pięć butelek z atramentem o pojemności 65 ml każda: 2x czarny, 1x żółty, 1 x niebieski, 1 x magenta.

- drukarka, kabel zasilania, płyta CD z oprogramowaniem, instrukcje, pięć butelek z atramentem o pojemności 65 ml każda: 2x czarny, 1x żółty, 1 x niebieski, 1 x magenta. Canon Pixma G3470 - drukarka, kabel zasilania, płyta CD z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, instrukcje, cztery butelek z atramentem: 1x czarny, 1x żółty, 1 x niebieski, 1 x magenta

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Czyli - w żadnej kabla USB nie ma, co nie może dziwić, gdyż obie przeznaczone są do pracy bezprzewodowej po Wi-Fi. Ale sprzęty mają również porty USB, co umożliwia podpięcie kablowe do komputera.

Specyfikacja techniczna

Obie maszyny to urządzenia 3 w 1, czyli można na nich drukować, skanować oraz kserować. Zacznę jednak od gabarytów i wagi. Szukając kompaktowego urządzenia, które nie zajmie dużej przestrzeni i można je sprawnie przenosić, zwycięstwo należy się drukarce Epson. O ile Pixma G3470 416 ma wymiary wynoszące 416 × 557 × 268 mm, o tyle w przypadku EcoTank L3251 jest to 375‎ x 347 x 179 mm, do tego Epson waży ok. 2 kg mniej od ciężkawego, sześciokilowego Canona.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Równie ważne, co rozmiary są inne technikalia. Tak prezentuje się podstawowa specyfikacja Canon Pixma G3470:

Rozdzielczość drukowania 4800 × 1200 dpi Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym około 11 str./min Szybkość drukowania w kolorze około 6 str./min Drukowanie dwustronne obsługa ręczna Wydajność butelki (papier zwykły) Drukowanie kolorowych dokumentów A4: czarny - 6000 stron (tryb ekonomiczny: 7600 stron), kolorowy - 7700 stron (tryb ekonomiczny: 8 100 stron) Maksymalna ilość papieru Taca tylna: maks. 100 arkuszy (papier zwykły) Rozdzielczość skanera (optyczna) 600×1200 dpi Jakość kopii 3 poziomy (jakość: ekonomiczna, standardowa, wysoka) Kopiowanie ze zmianą rozmiaru 25–400%, dopasowanie do strony, A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 oraz A4 na B5 Typ i wymiary wyświetlacza kwadratowy ekran LCD o przekątnej 1,35 cala / 3,4 cm (monochromatyczny) Standardowy interfejs USB Hi-Speed (port B), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wymiary z wysuniętym tacami 416 × 557 × 268 mm Masa ok. 6 kg Standardowe zużycie energii elektrycznej 0,15 kWh

A tak podstawowa specyfikacja Epson EcoTank L3251:

Rozdzielczość drukowania 5760 x 1440 DPI dpi Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym około 33 str,/min Szybkość drukowania w kolorze około 15 str,/min Drukowanie dwustronne ręczna obsługa Wydajność butelki (papier zwykły) monochromatyczne 8100 stron, kolorowe 6500 stron Maksymalna ilość papieru 100 arkuszy Rozdzielczość skanera (optyczna) 1200×2400 dpi Typ i wymiary wyświetlacza przyciski na panelu Standardowy interfejs USB Hi-Speed (port B), WiFi, Wi-Fi Direct Wymiary z wysuniętym tacami 375‎ x 347 x 179 mm Masa ok,, 3,9 kg Cykl pracy do 33 000 stron

Cena

Obecnie nie tylko funkcje, ale i cena za urządzenie jest jednym z istotnych czynników podczas zakupu drukarki. Ceby Epson EcoTank L3251 kształtują się w większości sklepów w przedziale 850-900 zł (stan na 01.06.23).

Propozycja firmy Canon wyceniona została natomiast na 1169,99 zł. Można nabyć ją choćby na oficjalnej, polskiej stronie producenta - pod tym adresem. Co jednak ciekawe i jak pokazuje to poniższa ramka z cenami, w sklepach jest dostępna już za niecałe 900 złotych.

Przygotowanie do pracy

Oba urządzenia korzystają z pojemników na atrament, które uzupełniamy za pomocą załączonych buteleczek. W obu przypadkach jest to czynność tak prosta, że poradzi sobie z nią nawet ktoś, kto nigdy tego nie robił. W każdym mamy na obudowie podgląd zapełnienia każdego z kolorów, co jest bardzo wygodne - można na bieżąco sprawdzać stan ich wykorzystania. W przypadku modelu Epson wszystkie pojemniki znajdują się po prawej stronie.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

W modelu firmy Canon po prawej mamy kolory, a po lewej osobny pojemnik na czarny atrament. Niestety, ktoś wpadł na kiepski pomysł, żeby ich ścianki były czarne, co skutecznie uniemożliwia sprawdzanie "na oko" ilości atramentu w danym pojemniku.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Jak wspomniałem wcześniej, z każdym urządzeniem otrzymujemy płytę z oprogramowaniem. Nie posiadam napędu optycznego w swoim desktopie, jednak dokładnie takie same aplikacje można pobrać ze strony każdego producenta, a więc nie było problemów ze sterownikami i dodatkowymi narzędziami, dołączanymi w pakiecie. Jeśli chodzi o wyszukiwanie drukarek przez system, posłużyłem się najprostszą metodą, a więc sparowaniem za pomocą przycisku WPS na routerze. Dosłownie dwie minuty i oba urządzenia były gotowe do pracy - po transporcie wskazaną praktyką jest też przeprowadzenie procedury wyrównywania głowic, co zajęło kilka dodatkowych minut.

Funkcje i możliwości

No a teraz dochodzimy do najważniejszej kwestii, czyli ustalenia, co potrafi każde z tych urządzeń. Wiadomo - mają drukować, kopiować oraz skanować, jednak wypada przyjrzeć się temu, ile otrzymujemy możliwości.

Epson EcoTank L3251 posiada panel sterujący, na który składa się sześć przycisków: zasilania, łączności z Wi-Fi, drukowania raportu połączenia sieciowego (umożliwia określenie przyczyn problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z drukarki w sieci), rozpoczęcia kopiowania monochromatycznego, rozpoczęcia kopiowania kolorowego, a także zatrzymania bieżącego zadania. Istnieją także kombinacje przycisków, dające różne efekty, np. równocześnie wciśnięcie Wi-Fi i "zatrzymaj zadanie" pozwala ustalić kod PIN dla WPS.

Fot.: H Tur/PC World

Działające funkcje podświetlone są na zielono, dzięki czemu zawsze wiadomo, czy drukarka jest podpięta do zasilania, obsługuje Wi-Fi itp. Jeśli są jakieś problemy, dioda zaczyna migać. Wszystko jasno i przejrzyście, bez zbędnych komplikacji. W tym pozornie prostym interfejsie kryje się sporo funkcji. Możliwe jest automatyczne osobne drukowanie stron parzystych i nieparzystych, zmiana kolejności stron i tworzenie wydruków składanych w formie broszury, można również wydrukować kilka stron danych na jednym arkuszu papieru, a także wybrać drukowanie z dopasowaniem do rozmiaru papieru (pomniejszonego lub powiększonego dokumentu przy dowolnym poziomie powiększenia).

Canon Pixma G3470 dysponuje niewielkim wyświetlaczem i siedmioma przyciskami fizycznymi. Przyciski te to podstawowe funkcje, czyli zasilanie, ekran główny, cofanie się w menu, kopiowanie kolorowe, kopiowanie monochromatyczne, zatrzymanie bieżącej akcji oraz przycisk potwierdzenia wraz z nawigacyjnymi. Menu ekranowe oferuje dokładnie takie same funkcje, co oprogramowanie producenta, a więc mamy tutaj praktycznie wszystko, czego tylko możemy potrzebować do drukowania, kopiowania oraz skanowania.

Fot.: H Tur/PC World

Działanie w praktyce

Jak urządzenia sprawują się w praktyce? Zacznę najpierw od samej szybkości drukowania. Kartka A4 zapełniona tekstem to w obu przypadkach czas druku wynoszący od 4 do 5 sekund. Jeśli chodzi o grafiki, tutaj czas wykonania wydruku to około 15 sekund na każdym urządzeniu. Tak więc można powiedzieć, że oba reprezentują taką samą wydajność, jednakże Canon prezentuje się znacznie lepiej przy grafikach. Poniżej dwa porównania jakości druku - na pierwszym zdjęciu tekst czarno-biały, na drugim grafika w ciemniejszej tonacji. Po lewej mamy efekty pracy Pixma G3470, po prawej - EcoTank L3251.

Fot.: H Tur/PC World

Fot.: H Tur/PC World

A jak przy bardziej barwnych grafikach? Tutaj również Canon wypada lepiej od Epsona - kolory są znacznie głębsze i bardziej żywe. W przypadku urządzenia Epson barwy są wyblakłe.

Fot.: H Tur/PC World

Werdykt - kto lepszy?

Wynik porównania zależny jest od tego, do czego potrzebujemy drukarki. Jeśli prowadzi się biuro, w którym drukuje się, skanuje i kopiuje duże ilości dokumentów czarno-białych, z niewielkimi dodatkami elementów kolorowych (jak pieczątki, loga czy symbole graficzne), a zarazem nie ma potrzeby korzystania z rozwiązań sieciowych, wówczas lepszym i bardziej ekonomiczny wyborem jest Epson EcoTank L3251.

Jednak jeżeli zachodzi konieczność drukowania wielu dokumentów kolorowych, wówczas wyborem powinien być model Canon Pixma G3470.

Oba urządzenia sprawują się świetnie zarówno pod względem łączności bezprzewodowej, jak i wydajności. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest ilość funkcji oraz jakość w druku grafik kolorowych. Dlatego każdy powinien zdecydować, czego bardziej potrzebuje i na tej podstawie wybrać jedno z nich.