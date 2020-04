Pokémon GO - kolejne zmiany spowodowana koronawirusem

Producent popularnej gry Pokemon Go wprowadza do niej kolejną zmianę. Jej przyczyną oczywiście pandemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia związane z możliwością przemieszczania się.

Wczoraj informowaliśmy, że Niantic, producent stojący za sukcesem Pokemon GO, umieścił w grze możliwość prowadzenia rajdów z domu. Później, w nocy czasu polskiego, wprowadzono kolejną zmianę w regułach zabawy, tym razem związaną z Gymami. A konkretnie - podwojeniu uległa odległość, z jakiej gracz może przeprowadzać interakcje z tym miejscem. Ma to umożliwić oddalenie od innych trenerów podczas Raid Bosses. Zmiana pozwala także na zakręcenie Dyskiem fotograficznym (Photo Disc) podczas przebywania w Gymie. Dystans do Dysku również wydłużył się dwukrotnie. Zmianie nie uległa natomiast wymagana odległość od niego w PokéStopach.

Niantic planuje także kolejne zmiany, jednak uch szczegóły nie zostały podane. Zapewnia, że mają one na celu ułatwienie zabawy przy jednoczesnym przystosowaniu jej do ograniczeń występujących w czasie pandemii. Oczywiście po jej zakończeniu powinny powrócić doskonale znane graczom, poprzednie reguły Pokemon Go.