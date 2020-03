Pokémon GO - pojawiają się następne zmiany w PvP i EX Raidach

Niantic wprowadza kolejne zmiany do Pokémon GO. Oczywiście są one spowodowane koronawirusem.

Pierwsze zmiany spowodowane koronawirusem zostały wprowadzone przez Niantic dwa dni temu - odwołano m.in. dwa eventy. Kolejne związane są z trybami PvP oraz Ex Raid. A konkretnie: pakiety walk GO Battle League nie wymagają wychodzenia z domu i przechodzenia jakiejkolwiek odległości. Osoby, które w momencie wprowadzenia zmiany były w trakcie zdobywania pakiety, muszą go dokończyć, a nowe przepisy zaczną obowiązywać od kolejnego

przez 30 dni z poziomu Good Friend można wykonywać walki z przyjaciółmi

