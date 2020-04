Pokémon GO: ruszają zdalne rajdy

Pod koniec marca Niantic zapowiedziało wprowadzenie zdalnych rajdów, aby można było w pełni korzystać z Pokémon GO bez konieczności wychodzenia z domu.

Niantic ogłosił na Twitterze, że możliwe jest już pobieranie ze sklepu Remote Raid Pass, który umożliwi dołączenie do dowolnego Rajdu, jaki widzisz na mapie najbliższej okolicy - wystarczy tylko dotknąć ekranu. Jak do tej pory możliwość taką mieli trenerzy z poziomem co najmniej 40, jednak teraz może z niej korzystać każdy, kto ma poziom 5. Oczywiście cały czas obowiązują zaproszenia do rajdów, wysyłane przez ich organizatorów. Na tym jednak nie koniec nowości w Pokémon GO. Codziennie będzie otrzymywać się bonus z Field Research bez konieczności odwiedzania PokéStop.

Jeśli użyjesz Star Piece, Lucky Egg lub Incense, otrzymasz możliwość użycia danego przedmiotu dłużej, niż przez standardowe 30 minut. Ponadto gdy masz mało Giftów, twój przyjazny Pokemon może udać się do najbliższego PokeStopu i dostarczyć prezenty od przyjaciół. Poza mechaniką gry lekkiemu podrasowaniu wizualnemu uległ także ekran bitwy - pokazują się m.in. typy Pokemonów wraz z poradą, czy ich akcja jest efektywna lub nie. Ponadto ikonka sklepu w menu Poké Ball będzie pokazywać powiadomienia, jeśli w sklepie pojawią się nowe przedmioty lub zostaną zaktualizowane skrzynki.

