Pokémon Go - gra w czasie kwarantanny będzie łatwiejsza i tańsza

Pokémon Go oferuje teraz zestawy 100 Poke Balli za 1 PokéCoin. Oferta ta jest dostępna oczywiście w sklepie gry. Zestawy te będą zmieniać się co tydzień, zaś gracz może w tym czasie nabyć taki zestaw tylko raz. Ponadto podniesiono dzienne bonusy oraz zwiększono trzykrotnie punkty doświadczenia i Stardust za pierwsze schwytanie w ciągu dnia. Na tym nie koniec zmian - od dzisiaj można dziennie otwierać do trzydziestu prezentów, a nosić ze sobą nawet dwadzieścia. W prezentach będzie także więcej Poke Balli. Wszystkie te nowe elementy będą działać do 30 marca.

