Pokémon Go - producent wprowadza rajdy z domu

Niantic zmienia tymczasowo zasady swojej sztandarowej gry. Teraz przebywając w domu można będzie wykonywać te same czynności, co na zewnątrz.

Niantic opublikował wpis na firmowym blogu, w którym wyjaśnia, że żyjemy w czasach bez precedensu - za czym stoi oczywiście Covid-19. Zwiększone ryzyko zachorowania zmieniło zwyczaje ludzi, w tym związane z wychodzeniem z domów. Ponieważ Pokemon Go opierało się głównie na aktywnościach na zewnątrz, czas na dostosowanie zasad do aktualnej sytuacji. Specjalnie dla setek milionów gracy zostaje wprowadzona możliwość wykonywania z własnej kanapy tych czynności, które wymagały wyjścia na świeże powietrze. Będą one wdrażane w kolejnych dniach i dotyczą zarówno zwykłych czynności w rozgrywce, jak i eventów oraz rajdów. Są to kolejno:

ćwiczenia - Adventure Sync będzie zliczał kroki i aktywności wykonywane w domu;

będzie zliczał kroki i aktywności wykonywane w domu; społeczność - ulepszone zostają mechanizmy społecznościowe, co pozwoli graczom na pozostawanie w kontakcie bez konieczności spotykania się w realnym świecie; dotyczy to również wspólnego przeprowadzania rajdów;

eksploracja - wprowadzone będą możliwości dzielenia się wspomnieniami o swoich ulubionych miejscach w świecie rzeczywistym i możliwość ich odwiedzania w czasie rzeczywistym;

wydarzenia na żywo - wszystkie eventy zaplanowane na lato zostaną tak przebudowane, aby można było brać w nich udział z domu; dotyczy to także Pokémon GO Fest;

Uruchomiona została nowa możliwość rozgrywki - GO Battle League, a wymagania dotyczące przemieszczania się zostały zredukowane od 3 km do... zera. Ponadto zniżki na Incense oraz Poké Balls mają pomóc w pozostaniu w domach.