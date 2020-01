Pokemon GO idealnym sposobem na utratę wagi!

Pokemon Go spowodowało, że otyły student wyleczył się ze swojej nadwagi. Ile schudł grając w bijącą rekordy popularności grę?

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Niantic Labs ma powody do świętowania. Rok 2019 był dla Pokemon Go rekordowy. W 365 dni gra zarobiła aż 894 miliony dolarów, co przekłada się na wzrost o 62 miliony dolarów w stosunku do 2018 roku.

Kiedy Pokemon Go zadebiutowało na rynku w sieci pojawił się wiele głosów o niezamierzonych efektach gry i możliwych niebezpieczeństwa. Głównym z nich było przechodzenie oraz wbieganie na jezdnię podczas rozgrywki bez uprzedniego oglądania się. Okazuje się, jednak, że gra posiada również pozytywne właściwości. Pokemon Go opiera się w dużej mierze na ruchu, co pozwala na zwiększenie aktywności fizycznej graczy.

Teraz okazuje się, że Pokemon Go jest skuteczną pomocą w walce z nadwagą. Pewien student z Wielkiej Brytanii twierdzi, że dzięki Pokemon Go udało mu się schudnąć aż 63 KG (140 funtów).

Zgodnie z raportem Tommy Monkhouse uważa, że gra pomogła mu stracić ponad 60 kilogramów w zaledwie rok. Tommy zaczął grać w Pokemon Go po poleceniu przez znajomego. Dodatkową zachętą była fascynacja Pokemonami od dzieciństwa.

Pokemon Go działa na zasadzie lokalizacji. Gracze pragnący wziąć udział w wyzwania i innych aktywnościach muszą fizycznie pojawić się w danym miejscu. Oznacza to, że bardziej zapaleni użytkownicy Pokemon Go chodzą po okolicy, aby złapać jak największą ilość Pokemonów, dzięki czemu wzrasta ich aktywność fizyczna. Dodatkowo ze względu na fakt, że grają oni w grę są dużo bardziej zmotywowani do ćwiczenia w porównaniu z regularnymi treningami biegowymi lub chodzeniem na siłownie.

Według Monkhouse'a trzygodzinne spacery z Pokemon Go pomogły mu stracić ponad 60 KG w zaledwie rok i znacząco poprawiły jego kondycję fizyczną.

Źródło: ubergizmo.com