Pokemon GO - już jutro wystartuje wydarzenie z okazji chińskiego nowego roku

Już jutro w Pokemon GO wystartuje nowe wydarzenie, tym razem inspirowane kolorem czerwonym i chińskim nowym rokiem.

Studio Niantic nieustannie dba o swój największy skarb, czyli Pokemon GO. Liczne aktualizacje i wydarzenia regularnie trafiają do gry. Rozpoczynający się w sobotę - 25 stycznia, Chiński Nowy Rok, jest kolejną okazją do zabawy z Pokemonami.

Pokemon GO Lunar New Year Event rozpocznie się już jutro i potrwa do 3 lutego. W tym czasie gracze będą mieli większą szansę na pochwycenie stworków o czerwonym kolorze. Oznacza to, że jeśli nie macie w swojej kolekcji np. Charmeleona, Vulpixa, Parasecta, Voltorba, Jynxa, Magmara czy Magikarpa, to teraz jest najlepszy okres do ich poszukiwań. Co więcej, możliwe będzie spotkanie (i oczywiście złapanie) wyjątkowego, czerwonego Gyaradosa.

Warto też wspomnieć, że niektóre czerwone "kieszonkowe stworki" będą szybciej wykluwały się z jaj, w tym Darumaka.

Studio Niantic zachęca również do częstszej interakcji z naszymi znajomymi bowiem zwiększona zostanie szansa na otrzymanie wyjątkowych nagród przy otwieraniu prezentów.

To jednak nie koniec nowości, aby uczcić rok szczura, 2 lutego do Pokemon GO zawita specjalne wydarzenie. Będzie ono dostępne zaledwie przez kilka godzin i pozwoli nam na zdobycie Minccino. Dodatkowo, wszystkie stworki przypominające myszy bądź szczury, jak np. Rattata, Raticate czy Pikachu będą występować znacznie częściej niż normalnie.

źródło: Niantic