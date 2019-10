Pokemon GO otrzyma sieciowe potyczki PvP

Twórcy Pokemon GO - studio Niantic, zdradzili, że już niebawem do gry zawitają sieciowe potyczki PvP!

Pokemon GO to światowy fenomen, który jest z nami od 2016 roku, kiedy to studio Niantic oddało w ręce graczy pierwszą wersję gry. Od tamtej pory twórcy nieustannie rozwijają swój tytuł, dodając m.in. nowe Pokemony do zdobycia, sezonowe wydarzenia, czy nowe tryby i funkcje.

Na początku tego rok poruszenie wśród graczy Pokemon GO wywołał tryb PvP, który pozwolił na starcia z innymi trenerami. Niestety, pojedynkować mogli się jedynie użytkownicy, którzy znajdowali się blisko siebie. Na szczęście ten problem zniknie już na początku przyszłego roku. Z najnowszego wpisu na oficjalnym blogu Niantic dowiadujemy się, że studio pracuje obecnie nad sieciowym trybem PvP - GO Battle League.

Nowa aktualizacja doda do gry system dobierania graczy, który sprawi, że trenerzy z całego świata będą mogli rywalizować ze sobą i piąć się w górę ligowej tabeli. Sam system walki ma pozostać bez zmian. Więcej szczegółów na temat GO Battle League mamy poznać w nadchodzących tygodniach.

Warto też przypomnieć, że w Pokemon GO trwa obecnie Halloweenowe wydarzenie, w którym możecie zdobyć wiele unikatowych nagród oraz złapać Pokemony w wyjątkowych przebraniach. Czasu na udział w evencie macie jeszcze sporo, bowiem potrwa on do 1 listopada.

Pokemon GO jest obecnie dostępne na urządzeniach z systemem iOS i Android.