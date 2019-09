Pokemon GO - piąta generacja Pokemonów już dostępna!

Świat Pokemon GO stale się powiększa. Studio Niantic poinformowało, że do gry trafiły właśnie pierwsze stworki z piątej generacji.

Pokemon GO może nie wzbudza już takich emocji jak w dniu premiery, ale z całą pewnością wciąż ma spore grono aktywnych graczy. Studio Niantic z myślą o nich, przygotowało najnowszą aktualizację gry, której najważniejszym elementem są nowe Pokemony z regionu Unova, które pierwotnie zadebiutowały w grach Pokemon Black oraz Pokemon White.

Wszyscy gracze już teraz mogą ruszyć na poszukiwania nowych "kieszonkowych stworków", wśród których na pewno znajdą się: Snivy, Tepig, Oshawott, Patrat, Lillipup, Purrloin, Pidove oraz Blitzle. Lista udostępnionych dziś Pokemonów jest znacznie dłuższa, ale nie obejmuje wszystkich stworków z piątej generacji. Jak ujawnili twórcy, kolejne Pokemony z regionu Unova będą trafiały do gry w ramach regularnych aktualizacji.

Dzisiejsze ogłoszenie nie mogło się obejść bez stosownego zwiastuna.

Najnowsza aktualizacja Pokemon GO wprowadziła do gry również nowe Pokemony, które będą pojawiać się w rajdach, nowy kamień ewolucyjny - Unova Stone oraz stworki przypisane do konkretnych regionów ziemi - Europa otrzymała Panseara.

źródło: niantic