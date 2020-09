Pokemon GO porzuca wsparcie dla wielu smartfonów z iOS i Android

Studio Niantic - twórcy Pokemon GO, poinformowali o wycofaniu oficjalnego wsparcia dla gry na starszych urządzeniach z Androidem i iOS.

Pokemon GO cieszy się niesłabnącą popularnością już od ponad czterech lat. Jak na grę mobilną to bardzo długi okres. Twórcy nieustannie rozwijają swoją produkcję, co wiąże się również ze wzrostem wymagań systemowych. Niestety, część graczy posiadająca nieco starsze urządzenia nie będzie już mogła kontynuować zabawy.

Studio Niantic ujawniło, że porzuca oficjalne wsparcie dla urządzeń z systemami Android 5, iOS 10 oraz iOS 11. Wśród wymienionych bezpośrednio przez dewelopera modeli znalazły się m.in.:

iPhone 5s

iPhone 6

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy J1

Sony Xperia Z1

Sony Xperia Z

Xiaomi MI 2

Motorola Moto G (1-gen)

Motorola Moto X (1-gen)

Jak tłumaczą twórcy Pokemon GO, celem zespołu jest dostarczenie graczom jak najlepszych wrażeń z rozgrywki. W przypadku starszych urządzeń niestety nie jest to już możliwe, stąd też decyzja o ich porzuceniu. Choć wątpliwe jest, aby ktoś jeszcze korzystał obecnie z powyższych modeli, to Niantic zdecydowanie należą się brawa za wzorową komunikację ze społecznością gry.

