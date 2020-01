Pokemon GO z najlepszym rokiem w historii

Pokemon GO ustanowiło kolejny rekord. Gra cieszy się niesłabnącą popularnością.

Pokemon Go zostało oficjalnie wydane w 2016 roku. Po początkowym entuzjazmie znaczna część użytkowników zaprzestała regularnego grania. Od czasu premiery na rynku pojawiło się wiele innych gier, które wyglądają podobnie i działają na takiej samej zasadzie, jak Pokemon GO.

Okazuje się, że gra Pokemon Go w 2019 roku uzyskała zyski w wysokości prawie 900 milionów dolarów.

Według danych Sensor Tower Store Intelligence gra mobilna oparta na lokalizacji użytkowników zarobiła w 2019 roku oszałamiające 894 miliony dolarów. Zysk jest większy o 62 miliony w stosunku do 2018 roku, kiedy to według prognoz analityków popularność Pokemon Go miała osiągnąć szczytowy poziom.

W 2017 roku gra wygenerowała 589 milionów dolarów. Za niższe zyski, niż w 2016 roku oraz w późniejszych latach odpowiedzialne były nastroje społeczne. W 2017 roku przez Pokemon GO zginęli gracze, który wchodzili na czerwonym na przejścia dla pieszych. Dodatkowo organizowany festiwal Pokemon GO Fest w Chicago Grant Park zakończył się pozwem zbiorowym.

W 2018 roku gra uzyskała przychód na poziomie 832 milionów dolarów, aby w ubiegłym roku wygenerować aż 894 miliony dolarów zarobku.

Sensor Tower twierdzi, że za dalsze wzrosty przychodu odpowiedzialne są zmiany w grze. Twórcy dodali wydarzenia w grze oraz ulepszenia i aktualizacje, które znacząco podnoszą poziom rozgrywki oraz dodają nowe funkcje.

Wprowadzenie Team Rocket pod koniec lipca 2019 roku spowodowało przychód na poziomie 116 milionów dolarów w sierpniu 2019 roku oraz 126 milionów dolarów we wrześniu 2019 roku.

Sensor Tower ujawniło, że większość przychodów Pokemon Go pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W USA wygenerowano aż 335 milionów dolarów, co przekłada się na 38 procent przychodów całkowitych. Na drugim miejscu uplasowała się Japonia z wynikiem 286 milionów dolarów przychodu. Ostatnie miejsce na podium przypadło Niemcom. Tamtejsi gracze wygenerowali 56 milionów przychodu.

Szacuje się, że Niantic Labs zarobiło na grze łącznie 3,1 miliarda dolarów, z których znaczna część oddawana jest The Pokemon Company i Nintendo za udzielanie praw do wykorzystania marki Pokemon.

Źródło: digitaltrends.com