Pokemon Home - poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące nowej usługi

Przedstawiciele The Pokemon Company ujawnili dzisiaj pierwsze szczegóły, na temat usługi w chmurze - Pokemon Home.

Pokemon Home zapowiedziano na początku stycznia, podczas odcinka Nintendo Direct dedykowanego "kieszonkowym stworkom". Wówczas ujawniono jedynie, że będzie to usługa "w chmurze", która umożliwi nam przesyłanie Pokemonów pomiędzy posiadanymi przez nas grami. Dzisiaj poznaliśmy pierwsze konkrety na temat usługi, w tym jej cenę.

Podstawowym założeniem Pokemon Home jest to, iż ma ona działać na zasadzie banku, do którego dostęp będziemy mieli za pośrednictwem sieci. Możliwe będzie przechowywanie w nim Pokemonów zdobytych w grach: Pokemon Sword, Shield oraz wydanych w 2018 roku Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee. Trwają również prace nad wsparciem dla Pokemon GO.

Gracze będą mogli swobodnie przenosić swoje stworki pomiędzy najnowszymi odsłonami serii. Niestety, niemożliwe będzie przesłanie Pokemonów z Sword/Shield do mini serii Let's Go, w drugą stroną transfer zadziała, ale raz przesłany towarzysz, nie będzie mógł już powrócić do oryginalnego tytułu.

Pokemon Home dostępne będzie w dwóch wersjach - darmowej i premium. Ta pierwsza pozwoli nam na przechowywanie zaledwie 30 stworzeń. Płatna wersja - premium, znacząco zwiększy możliwości wirtualnego banku i zaoferuje graczom 6000 miejsc. Usługa będzie dostępna zarówno na konsoli Nintendo Switch, jak i urządzeniach mobilnych. Co istotne, koszty abonamentu premium różnią się w zależności od wybranej platformy.

Za dodatkowe możliwości Pokemon Home w wersji na Switcha zapłacimy 2,69£ (~13,45 zł) za miesiąc, 4,49£ za trzy miesiące (~22,45 zł) bądź 14,39£ (~72 zł) za rok. W przypadku wersji na smartfony i tablety, cena usługi nieco wzrośnie i za miesiąc przyjdzie nam zapłacić 2,99£ (~15 zł), za trzy miesiące - 4,99£ (~25 zł), natomiast za rok - 15,99£ (~80 zł). Niestety nie ujawniono, czy w przypadku mobilnej wersji, otrzymamy również dostęp do usługi premium na konsoli Nintendo Switch.

Pokemon Home wciąż nie ma wyznaczonej konkretnej daty premiery, wiemy jedynie, że usługa wystartuje już w przyszłym miesiącu.

