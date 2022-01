Pokemon Legends: Arceus - wszystko, co musisz wiedzieć na temat gry

Zobacz, co wiemy na temat gry Pokemon Legends: Arceus.

Fani Pokemonów są w ostatnim czasie rozpieszczani przez Nintendo. W listopadzie ubiegłego roku na rynku pojawiły się odświeżone wersje klasyków sprzed lat, czyli Pokemon Brilliant Diamond oraz Pokemon Shining Pearl. Za kilka dni będziemy mogli zagrać także w Pokemon Legends: Arceus. Sprawdź, co wiemy na temat gry.

Pokemon Legends: Arceus - data premiery i zwiastun

Gra Pokemon Legends: Arceus zadebiutuje na rynku 28 stycznia. Będzie dostępna na konsolach Nintendo Switch w angielskiej wersji językowej (napisy).

Zobacz oficjalny zwiastun i gameplay Pokemon Legends: Arceus.

Pokemon Legends: Arceus - fabuła

Podczas rozgrywki przeniesiemy się do dalekiej przeszłości, na setki lat przed tym, kiedy Ash Ketchum pierwszy raz spotkał Pikachu. Trafimy do regionu Sinnoh, który w grze nazywany jest Hisui. Naszym głównym zadaniem jest odkrycie tajemnic tego miejsca oraz stworzenie pierwszego Pokedexa. Co więcej, będziemy musieli też zbierać i uzupełniać informacje na temat świata. Bardzo ważnym elementem fabuły jest także odkrycie tajemnic legendarnego Pokemona - Arceusa.

Pokemon Legends: Arceus - rozgrywka

W Pokemon Legends: Arceus twórcy oddają nam do dyspozycji otwarty świat. Kolejne jego fragmenty będą odblokowywane wraz z postępami fabularnymi. Główną bazą wypadową dla naszego bohatera będzie wioska Jubilife. Tutaj będziemy otrzymywać kolejne misje i zlecenia.

Na samym początku rozgrywki będziemy musieli wybrać swojego pierwszego Pokemona. Do wyboru dostajemy Rowleta, Cyndaquila oraz Oshawotta. Każdy z nich otrzyma Hiusiańskie formy ostatnich ewolucji.

Rowlet - typ trawiasto-walczący

- typ trawiasto-walczący Oshawott - typ wodno-mroczny

- typ wodno-mroczny Cyndaquil - typ ognisto-duchowy

Podczas wykonywania poszczególnych misji będziemy także wypełniać Pokedex danymi na temat świata. Spotykając na naszej drodze Pokemony, musimy przyjrzeć się ich słabym oraz mocnym stronom. Wiedza przyda się także w trakcie walki i łapania stworków. Co prawda, jeśli celnie rzucimy kulą uda nam się schwytać Pokemona bez konieczności prowadzenia starcia, jednak nie zawsze będzie to możliwe.

Co ciekawe, twórcy zmienili system walki. Nie będziemy mieć już do czynienia tylko ze starciami turowymi w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jak we wcześniejszych grach. Walka będzie bardziej dynamiczna. Gra nadal wykorzystuje system turowy do określenia kolejności ataku, jednak nasz podopieczny, w zależności od statystyk będzie mógł wykonać wiele akcji na jedną turę. Będzie to wymagało od nas szybszego myślenia i stosowania odpowiednich strategii.

Pokemon Legends: Arceus - Pokemony

Pokemon Legends: Arceus (fot. The Pokemon Company)

Na swojej drodze spotkamy wiele rodzajów Pokemonów. W tej odsłonie serii mogą one bardzo różnie reagować na naszą obecność, dzięki czemu rozgrywka nie będzie powtarzalna. Poza klasycznymi stworkami, znajdziemy tutaj także sporo zmodyfikowanych gatunków. Zostały one stworzone na potrzeby gry i będą nazywane Hisuiańskimi.

Final List of New Forms and New Pokemon in Pokemon Legends Arceus #PokemonLegendsArceus #Leaks pic.twitter.com/ZKejHEd1uM — ✨Blaze Gaming (@blazingclub) January 19, 2022

Pokemon Legends: Arceus - cena i przedsprzedaż

Pokemon Legends: Arceus możemy kupić w przedsprzedaży w wersji cyfrowej oraz pudełkowej. Za grę w Nintendo eShop musimy zapłacić 249,80 zł. W polskich sklepach cena wydań pudełkowych waha się od 218 zł do 249,90 zł. Przegląd ofert przedsprzedażowych znajdziesz tutaj.

