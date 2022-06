Pokemon Scarlet i Violet - znamy nowe pokemony oraz datę premiery!

Nowa produkcja studia Game Freak zadebiutuje już wkrótce. W tym artykule zbieramy dla was wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyczekiwanej premiery.

Spis treści

W sieci pojawił się drugi zwiastun Pokemon Scarlet i Pokemon Violet, a wraz z nim mnóstwo nowych informacji o rozgrywce. Producenci ujawnili trenerów, których spotkamy podczas gry oraz pokazali nowe bestie, które będziemy mogli dołączyć do naszej kolekcji.

Nowe pokemony

Na stronie twórców możemy znaleźć prezentację ośmiu nowych stworków - w tym dwóch legendarnych bestii: Koraidona (w wersji Scarlet) oraz Miraodona (w wersji Violet). Wśród nowych pokemonów znajdą się również: Sprigatito, Fuecoco oraz Quaxly (pierwsi partnerzy), a także Pawmi, Lechonk oraz Smoliv.

Zobacz również:

Źródło: Scarletviolet.pokemon.com

Rozgrywka

Najważniejszą zmianą jaka czeka nas w nowej odsłonie Pokemonów jest otwarty świat. Producenci zaznaczają również, że rozgrywkę będziemy mogli prowadzić także w trybie kooperacji, przeznaczonym dla czterech osób. Mamy więc wrażenie, że eksploracja mapy i odkrywanie nowych miejsc będzie jednym z najważniejszych elementów tytułu.

Cały świat gry ma stanowić jedność. Gracze nie będą więc ograniczeni do zwiedzania lokacji w określonym przez twórców porządku i otrzymają znacznie więcej swobody. Jesteśmy bardzo ciekawi jak rozgrywka będzie wyglądała w praktyce. Bazując na zapowiedziach, nowe edycje Pokemonów sprawiają wrażenie idealnej gry do wspólnej zabawy ze znajomymi.

Data premiery

Nowe Pokemony zadebiutują jeszcze w tym roku, a konkretnie 18 listopada. Gra pojawi się jedynie na konsoli Nintendo Switch.

Co jeszcze chcielibyśmy zobaczyć

Jako fani serii mamy kilka pomysłów na to co chcielibyśmy zobaczyć w nowej odsłonie Pokemonów. Zacznijmy od nowych stworków. Chyba żaden gracz nie oparłby się preewolucji Picachu (Pichu) czy ostatecznym ewolucjom takim jak Steelix lub Slowking. My na pewno chcielibyśmy wyruszyć na ich poszukiwanie, tym bardziej jeśli może się to odbyć w trybie kooperacji.

Ogromnym plusem byłby również bogaty kontent fabularny, szczególnie w końcowych fazach gry. Mniej doświadczeni gracze zostaliby wtedy zmotywowani do toczenia kolejnych bitew i dalszej eksploracji świata.

Mamy również nadzieję na ciekawie zaprojektowane poziomy, których zwiedzanie będzie czystą przyjemnością, a także dużą ilość eventów grupowych, w których będziemy mogli brać udział drużynowo.