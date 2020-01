Pokemon Sword i Pokemon Shield otrzymają nową zawartość jeszcze w tym roku

Kolejny Nintendo Direct już za nami, tym razem skupiono się przede wszystkim na marce Pokemon. Największą uwagę poświęcono produkcjom Pokemon Sword i Pokemon Shield, które jeszcze w tym roku otrzymają dwa duże rozszerzenia.

Podczas dzisiejszego Nintendo Direct przedstawiciele japońskiego studia Game Freak, zapowiedzieli expansion pass do gier Pokemon Sword i Pokemon Shield. W skład przepustki sezonowej wejdą dwa duże rozszerzenia: The Isle of Armor i The Crown Tundra. Oczywiście, należy pamiętać o tym, że w zależności od posiadanej przez nas wersji gry, zawartość poszczególnych dodatków może się różnić, np. bohaterami niezależnymi, pokemonami i przygodami.

Jako pierwszy zadebiutuje The Isle of Armor, w którym otrzymamy nową lokację, w postaci rajskiej wyspy o zróżnicowanych terenach, np. piaszczyste plaże, lasy czy bagna. Rozszerzenie zaoferuje nam również nowe postacie poboczne, części garderoby oraz elementy naszego roweru.

Drugi z dodatków - The Crown of Tundra, obejmuje zaśnieżone i górzyste tereny. Nowy obszar ma obfitować nie tylko w nowe postacie i pokemony, ale będzie również sprzyjał odkrywaniu nowych, tajemniczych miejsc, jak np. ruiny świątyń.

Twórcy poinformowali, że w sumie obydwa dodatki z przepustki sezonowej wprowadzą do gier ponad 200 pokemonów znanych z poprzednich odsłon serii. Każde z rozszerzeń zaoferuje nam również nowego pokemona legendarnego. W przypadku The Isle of Armor będzie to Kubfu, którego będziemy mogli ewoluować w zależności od naszego stylu walki, natomiast w The Crown Tundra spotkamy pokemona o nazwie Calyrex. Poszczególne, z obecnie dostępnych w grze pokemonów, otrzymają również nowe formy ewolucji.

The Isle of Armor zadebiutuje w czerwcu bieżącego roku, natomiast na The Crown Tundra poczekamy do końca 2020 roku. Przedsprzedaż przepustki sezonowej ruszy na Nintendo Switch już dzisiaj w cenie 29,99 dolarów.

Dodatkowo, poinformowano, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się także odświeżonej wersji gry Pokemon Mystery Dungeon z 2006 roku. Remake ukaże się pod nazwą Pokemon Mystery Dungeon DX i w jego skład oprócz podstawowej gry wejdą również dodatki - Pokemon Mystery Dungeon Red i Pokemon Mystery Dungeon Blue. Premiery gry odbędzie się już 6 marca bieżącego roku, jednak już dzisiaj do cyfrowego sklepu Nintendo zawita wersja demo.

Na koniec dzisiejszego Directa wspomniano również o nowej usłudze - Pokemon Home, która posłuży nam m.in. do łatwego przenoszenia "kieszonkowych stworków" pomiędzy różnymi grami z serii Pokemon. Dostęp do niej będzie niestety płatny. Serwis powinien wystartować już w lutym.

Więcej informacji na temat powyższych nowości z uniwersum Pokemon mamy poznać w niedalekiej przyszłości.

źródło: Nintendo