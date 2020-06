Pokemon Unite - zapowiedziano grę MOBA na Nintendo Switch i smartfony

The Pokémon Company ujawniło nowy projekt w ramach marki Pokemon. Tym razem jest to gra Pokemon Unite inspirowana popularnym gatunkiem MOBA.

W zeszłym tygodniu odbyła się transmisja poświęcona nowościom związanym z marką Pokemon. Na jej zakończenie zapowiedziano, iż za tydzień możemy spodziewać się "ogromnej zapowiedzi" nowej gry z "kieszonkowymi stworkami".

Jak się właśnie okazało, ową "ogromną premierą" jest Pokemon Unite, czyli pierwsza w historii marki gra inspirowana gatunkiem MOBA, wśród których prym wiodą obecnie takie produkcje jak League of Legends czy DOTA 2.

W Pokemon Unite do rywalizacji przystąpią dwie drużyny, każda z nich liczyć będzie po pięciu graczy. Do naszej dyspozycji otrzymamy najbardziej znane Pokemony (w tym Pikachu, Charmander, Squirtle czy Snorlax). Możemy się spodziewać, że po premierze tytułu otrzymamy kolejne stworki do wyboru. Starcia dobywać się będą na ogromnej mapie, na której pojawiają się również "dzikie Pokemony". Kluczem do zwycięstwa jest łapanie "dzikich" i przenoszenie ich do wybranego punktu. Za każdego zebranego stworka drużyna otrzymuje punkt. Wygrywa ten zespół, który po określonym czasie będzie mógł się pochwalić lepszym wynikiem.

Pokemon Unite

Podczas każdej bitwy będziemy musieli rozwijać naszych bohaterów, np. poprzez walkę z "dzikimi Pokemonami" bądź innymi graczami. Co ciekawe, dostępne zdolności będziemy mogli dostosować do naszego stylu rozrywki. Wraz ze wzrostem poziomu będziemy mogli wybrać np. nasz Charmander ma się skupić na walce w zwarciu czy atakach dystansowych. Po osiągnięciu konkretnych progów, nasze postacie będą ewoluować co dodatkowo je wzmocni.

Pokemon Unite

Pokemon Unite zapowiada się na dynamiczną i nieco uproszczoną grę z gatunku MOBA. Produkcja będzie dostępna za darmo na Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS-em. Twórcy - studio TiMi, niestety nie ujawnili daty premiery.

