Pokimane atakuje Twitch Rivals. O co chodzi?

Pokimane to znana osobowość internetowa, która ostatnio brała udział w turnieju Twitch Rivals Valorant Series 2. Podczas rozgrywek towarzyszyli jej inni streamerzy, w tym: Ali "Myth" Kabbani, Hannah "Bnans" Kennedy czy Yvonne "Yvonnie" Ng oraz topowi, zawodowi gracze e-sportowi, jak: Lucas "Mendokusaii" Hakansson i Timmy "iiTzTimmy" An.

Pokimane oskarżyła organizatorów o fatalny "balans" poszczególnych drużyn. Co, jej zdaniem, sprawia, iż jest to fatalne doświadczenie zarówno dla streamerów, jak i widzów.

Ten turniej Twitch Rivals jest naprawdę, naprawdę spaprany, niesprawiedliwy i niezbalansowany. Każda drużyna miała mieć dwóch "nieśmiertelnych" graczy. Ale niektóre drużyny... mają trzech [a nawet] czterech. Nie rozumiem, jak to ominęło zespół Twitch Rivals i Riot Games. Czuję, że drużyny są tak niezrównoważone, że będzie to złe doświadczenie dla streamerów i złe doświadczenie dla widzów. To mnie smuci, bo to było zapowiadane jako zabawny, niezobowiązujący turniej - Pokimane.