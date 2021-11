Pół miliona graczy odeszło z New World. Co się dzieje z grą od Amazonu?

Po świetnym pierwszym miesiącu gracze powoli zaczynają odchodzić z New World. Co jest tego przyczyną?

New World od Amazon zaliczyło świetny pierwszy miesiąc. W szczytowym momencie, równocześnie na Steam w grze było zalogowanych ponad 900 000 graczy. Dobra passa niestety się skończyła i gracze lawinowo rezygnują z gry w to dobrze zapowiadające się MMO.

Amazon nie może mieć zbyt dużych powodów do zadowolenia. W trakcie ostatniego weekendu, według SteamCharts, zanotowano jedynie 398 tysięcy graczy jednocześnie. Oznacza to spadek o ponad 55 procent w skali miesiąca. Są to bardzo złe wyniki, które nie wróżą dobrze New World.

Gracze jednoznacznie wskazują powody swoich rezygnacji. Przede wszystkim irytuje ich ogrom błędów oraz exploitów, które skutecznie utrudniają przyjemną rozgrywkę. Nie tylko błędy odstręczają graczy od New World. Użytkownicy produkcji od Amazon narzekają także na dość powolne przemieszczanie się postaci oraz słabo przemyślany system magazynowania przedmiotów.

Twórcy na pewno będą chcieli poprawić te błędy i wrócić do szczytowej formy jeśli chodzi o aktywnych użytkowników. New World jest zbyt ambitnym projektem, żeby Amazon tak go pozostawił.

