Polacy kochają duże telewizory. Samsung króluje w tym segmencie i wprowadza kolejne nowe rozwiązania

Telewizory z dużymi ekranami stają się z roku na rok coraz bardziej popularne i zajmują coraz większy segment rynku RTV. W całej Europie moda na większe wyświetlacze telewizorów jest bardzo zauważalna, a Polski również nie ominął ten apetyt.

Spis treści

Ostatnie dziesięć lat to prawdziwa rewolucja na rynku telewizorów. Wpływ na to miały dwa główne trendy, które pociągnęły za sobą ogromne zmiany. Po pierwsze była to popularyzacja Smart TV, które dzięki podłączeniu do internetu zaczęły pełnić funkcję multimedialnych centrów domu, odpowiedzialnych nie tylko za oglądanie programów telewizyjnych, ale też surfowanie po stronach internetowych, granie w gry czy łączenie się ze znajomymi. Z drugiej strony upowszechnienie się ekranów o wysokich rozdzielczościach - na początku 4K, a potem nawet 8K - pozwoliło na tworzenie większych wyświetlaczy bez utraty ostrości obrazu, co poskutkowało coraz większą popularnością wielkoformatowych telewizorów.

Cała Europa chętnie kupuje duże telewizory, ale prym wiodą Polska i Niemcy

Wielkość telewizorów stała się jednym z priorytetów przy zakupie tej technologii dla większości Europejczyków. Według Samsunga, duże telewizory - te powyżej 65" - od 2018 stale rośnie i wynosi już ponad 6% udziału w rynku. To ogromny wzrost biorąc pod uwagę fakt, że w 2013 roku firma po raz pierwszy wprowadziła na Polski rynek telewizor Ultra HD S9 o przekątnej 85", który kosztował wtedy zawrotne 149 tysięcy zł. Już 10 lat później możemy kupić jeszcze większy ekran, na przykład Samsung Neo QLED QN91A, którego przekątna wynosi 98" Co ciekawe, w tym samym czasie cena flagowego telewizora znacznie zmalała, gdyż wspomniany model kosztuje 55 tysięcy zł.

Zobacz również:

Nie można się więc dziwić, że od długiego czasu Samsung przoduje jeśli chodzi o udział w rynku telewizorów w każdej kategorii. Według danych GfK, w lutym 2023 telewizory Samsung OLED odnotowały najlepsze dotychczas wyniki sprzedaży i miały 37% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży.

Co ciekawe, według danych firmy badawczej GfK, Polska wyśmienicie wypada w skali Europy, jeśli chodzi o adaptację dużych ekranów. W porównaniu z krajami UE5 (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy) na przestrzeni ostatnich 5 lat, Polska znajduje się na drugi miejscu, jeśli chodzi o udział w rynku telewizorów o wielkości ponad 75". Co więcej, w 2022 roku udział ekranów 55" W Polsce wynosił 24%, z kolei dla modeli 65" było to 14%. W tym zestawieniu wyprzedzili nas jedynie Niemcy z wynikami odpowiednio 25% oraz 15%. Rośnie także segment ekranów 80"+, w którym to Polska zajmuje czołową pozycję.

Samsung odpowiada na rosnące potrzeby

Ze względu na coraz większą popularność telewizorów z dużymi ekranami, Samsung jako czołowy producent telewizorów we wszystkich segmentach postanowił wypuścić na rynek kolejne propozycje w największej półce rozmiarowej. W 2023 roku w ofercie koreańskiej firmy dostępne będą aż trzy telewizory o przekątnej 98 cali: QLED Q80C, Neo QLED QN90A oraz Neo QLED QN100B. Wszystkie te ekrany świetnie sprawdza się w roli kina domowego, a dzięki rozdzielczości 4K oraz przyjaznemu systemowi Smart TV będą też świetnym multimedialnym centrum domu.

Modele QN90A oraz QN100B wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która jest odpowiedzialna za precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu i sprawia, że ich współczynnik kontrastu oraz jakość kolorów jest nie do pobicia przez konkurencję. Zostały też wyposażone w powłokę antyrefleksyjną, co pomoże w oglądaniu ulubionych rzeczy nawet w ciągu dnia. Oczywiście warto też wspomnieć o designie tych urządzeń, które dzięki wyjątkowo cienkim ramkom idealnie wpasują się w każde, nawet najbardziej minimalistyczne pomieszczenia.