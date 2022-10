Polacy kochają soundbary. Większa świadomość czy chęć pokazania się?

Polacy coraz częściej decydują się na zakup zewnętrznych systemów audio do telewizorów. Co więcej, wzrasta także średnia cena jaką jesteśmy w stanie zapłacić za tego typu urządzenia. Czemu tak pokochaliśmy soundbary?

Soundbary są dostępne na rynku już od dawna. W ostatnich latach jednak możemy zobaczyć wyraźny wzrost zainteresowania tego typu urządzeniami wśród Polaków. Widać także, że nasze społeczeństwo jest bardziej świadome tego, co soundbar może nam zaoferować. Teraz nie jest to tylko ładna ozdoba, która sprawia, że salon wygląda bardziej ekskluzywnie, ale zestaw, z którego potrafimy wyciągnąć maksimum możliwości.

Znajdujemy się także w takim miejscu historii, że część aktywności, takich jak np. wizyty w kinie przenosimy do zacisza własnego domu. Przez kilkanaście miesięcy nie mieliśmy możliwości uczestnictwa w seansach w salach kinowych. Teraz, dzięki technologii podobne wrażenia możemy przenieść do swojego salonu dzięki odpowiednio dobranym zestawom telewizor + soundbar. Jesteśmy społeczeństwem, które niezbyt lubi diametralne zmiany i po tym, jak przyzwyczailiśmy się do oglądania filmów w domu, niezbyt czujemy potrzebę, aby wrócić do kin. Widać to także po frekwencji na produkcjach, które nie są absolutnymi hitami. Co więcej, dostęp do nowości w serwisach streamigowych sprawia, że nie musimy dostosowywać się do konkretnych godzin seansów, ponieważ decydujemy o tym sami.

Soundbar Samsung (fot. Samsung)

Zainteresowanie urządzeniami z tego segmentu pokazują wewnętrzne badania firmy Samsung, która jest absolutnym numerem jeden w Polsce już od 7 lat. Dane mówią wprost, że rok do roku polski rynek soundbarów wzrósł o 6,5 % pod względem ilości oraz 3,7 % pod względem wartości. Za tymi wzrostami i popytem idzie także podaż. Tegoroczne portfolio soundbarów firmy Samsung obejmuje aż 4 linie produktowe - Q-Seria, Ultra Slim, S-Seria oraz B-Seria.

Osoby, które chcą mieć u siebie w domu urządzenie, które nie do końca będzie się rzucało w oczy przeznaczona jest jest seria Ultra Slim, a szczególnie dwa modele: S800B i S801B, które charakteryzują się maksymalnymi wrażeniami audio, przy zachowaniu prawdziwie minimalistycznej konstrukcji.

Prawdziwa rewolucja jednak pojawia się w przypadku technologii Q-Symphony. Jak ona działa? W standardowym zestawie telewizor + soundbar, dźwięk telewizora jest automatycznie wyłączany i wydobywa się tylko z zewnętrznego systemu audio. Kiedy korzystamy z wybranego telewizora Samsung Neo QLED, QLED lub Crystal UHD i soundbara Q-serii, możemy skonfigurować funkcję Q-Symphony. W takiej konfiguracji górne oraz boczne głośniki pozostają aktywne i działają jako wspomaganie dla soundbara. Dzięki temu możemy się poczuć, jakbyśmy byli w samym środku akcji. Z łatwością możemy to porównać do sytuacji, kiedy podczas meczu reprezentacji stoimy wśród kibiców odśpiewujących hymn narodowy. Z tej technologii możemy skorzystać wybierając takie soundbary jak np. HW-Q990B, HW-Q930B, HW-Q800, HW-Q600B, HW-Q70B, HW-Q60B.

Po sukcesach firmy Samsung widać, że rynek soundbarów ma się świetnie, a Polacy coraz częściej sięgają po tego typu urządzenia nie tylko po to, aby się pokazać, ale przede wszystkim aby móc korzystać z najnowszych technologii. Miejmy nadzieję, że kolejne lata dadzą jeszcze większe wzrosty, ponieważ wszyscy zasługujemy na to, aby z ulubionymi filmami, serialami czy wydarzeniami sportowymi spędzać czas w najwyższej możliwej jakości.