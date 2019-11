Polacy uczą się razem z YouTube

Według badania Kantar, przeprowadzonego na zlecenie YouTube, aż 88% korzysta z platformy, aby nauczyć się czegoś konkretnego poprzez oglądanie tutoriali. 79% osób przyznaje, że filmy na YouTube pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności związanych z ich hobby lub zainteresowaniami, a 73% ogląda materiały, które popularyzują wiedzę i pomagają w nauce.

Każdego dnia na YouTube treści związane z nauką mają 500 milionów wyświetleń, a użytkownicy platformy udostępniają milion tutoriali . Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie się do egzaminu czy o zdobycie umiejętności w rzucie oszczepem - coraz więcej osób szuka informacji oraz inspiracji na YouTube. Wiele z nich czerpie wiedzę od niesamowitej społeczności twórców edukacyjnych takich Emce, Mówiąc Inaczej, Arlena Witt czy Uwaga! Naukowy Bełkot, których atrakcyjne i profesjonalne treści zarówno uczą, jak i są po prostu świetną edu-rozrywką.

Według najnowszego badania przygotowanego przez Kantar na zlecenie YouTube , oglądanie filmów pomagających zdobywać wiedzę deklaruje 73% badanych. Dla wielu z nich (69%) to również YouTube był platformą pierwszego wyboru w poszukiwaniu treści popularnonaukowych i edukacyjnych, a zdecydowana większość (86%) ocenia je jako pomocne. Co ciekawe, platforma okazuje się być w tej kwestii niezwykle pomocna uczniom i ich opiekunom. Ponad połowa rodziców i aż 2/3 nastolatków (kategoria wiekowa 14-17 lat) korzysta z filmów na YouTube podczas odrabiania prac domowych lub przygotowywania projektów w szkole.

Co ciekawe, bardzo dużą popularnością cieszą się materiały związane z kosmosem i astrofizyką - w zgłębianiu astronomii i wiedzy o kosmosie może pomóc kanał Astrofaza. Użytkownicy na całym świecie oglądają filmy poradnikowe na YouTube - materiały z “how to” w tytule miały ponad miliard godzin wyświetleń w 2018 roku. To także jedna z najpopularniejszych kategorii wśród polskich użytkowników. Aż 88% badanych przyznaje, że ogląda filmy, które uczą, jak zrobić coś konkretnego (np. jak coś ugotować czy upiec, naprawić etc.). Dla 75% z nich YouTube był pierwszym miejscem, w którym szukali odpowiedzi na pytanie “jak coś zrobić”. Tutoriale są bardzo popularne na smartfonach - ponad połowa użytkowników (55%) ogląda tego typu filmy na urządzeniach mobilnych. Zdecydowana większość ocenia je jako pomocne (87%), a 69% badanych stwierdziło, że

w przyszłości ponownie skorzysta z YouTube, aby sprawdzić jak coś zrobić. Aż 79% badanych deklaruje, że rozwija na YouTube swoje pasje czy hobby. Wśród nastolatków ten odsetek jest jeszcze wyższy

i wynosi aż 85%. Tutaj YouTube również jest miejscem, do którego zaangażowany użytkownik kieruje swoje pierwsze kroki, tak deklaruje 78% badanych.

Filmy, dzięki którym można rozwijać swoje pasje i hobby, są doceniane przez użytkowników platformy - 85% badanych oceniło je jako bardzo pomocne lub pomocne. Wśród najpopularniejszych znajdziemy wideo związane ze sportem i aktywnością fizyczną, gotowaniem czy motoryzacją.