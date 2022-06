Polacy używają nawet 10 letnich wersji Androida - sprawdź czy Twój jest bezpieczny!

Najnowsze prognozy ekspertów nie są zbyt optymistyczne. Starszy Android to znaczne ryzyko ataku ze strony cyberprzestępców.

System Android - podobnie jak i inne - nie jest do końca perfekcyjny i znajdują się w nim luki. A im dłużej znajduje się na rynku, tym są powszechniej znane. Dotyczy to również hakerów, którzy mogą z nich korzystać w celu zainfekowania urządzenia. Jak wynika ze statystyk, w chwili obecnej Android to 70% globalnego rynku mobilnego, a zarazem już za trzy miesiące, czyli we wrześniu 2022 roku, niemal 1/3 urządzeń będzie używać jego przestarzałej wersji.

Choć Google wciąż go rozwija i co jakiś czas wprowadza nową wersję, zapewnia wsparcie tylko dla trzech ostatnich iteracji. Biorąc pod uwagę, że nowy "Andek" wychodzi co trzy lata, a większość użytkowników korzysta ze smartfonów dłużej niż przez ten okres, oznacza to, że mają oni zagrożony system. Jednak brak chęci zakupu nowych modeli nie może dziwić - jeśli telefon działa prawidłowo, wówczas użytkownik nie widzi sensu w zakupie nowego modelu. Ale im starszy telefon, tym rzadziej dostaje aktualizacje, w tym bezpieczeństwa. Jak zauważa Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce:

Przy wyborze nowego telefonu, użytkownicy zazwyczaj biorą pod uwagę rozmiar ekranu, łatwość obsługi, moc obliczeniową czy jakość wyświetlanego obrazu. Natomiast ramy czasowe wsparcia urządzenia niezwykle rzadko wpływają na decyzje o zakupie

Co istotne - na rynku można znaleźć nawet telefony działające pod kontrolą Androida nawet sprzed 10 lat. A przypomnę, że w chwili obecnej najstarszy wspierany to Android 10. Jednak to właśnie we wspomnianym wcześniej wrześniu ulegnie zmianie, gdyż na rynek wkroczy Android 13. Według wyliczeń 35% smartfonów pozostanie na Androidzie 10 i wcześniejszych wersjach. Jakie wnioski? Po pierwsze - nabywając nowego smartfona zwróć szczególną uwagę na to, jaką ma wersję. Po drugie - jeśli korzystasz ze starszego Androida, warto pomyśleć o dobrym programie antywirusowym, który zmniejszy ryzyko udanego ataku.

A jak sprawdzić, której wersji Androida używasz? W prosty sposób: wejdź do Ustawień telefonu, a następnie do działu Informacje o urządzeniu. Tam zobaczysz wersję systemu Android.

Fot. H Tur/PC World

Tutaj z kolei mała ściąga, pokazująca datę wydania i końca wsparcia kilku ostatnich edycji Androida:

Android 7 (Nougat) - 22 sierpnia 2016/22 sierpnia 2019

Android 8 (Oreo) - 21 sierpnia 2017/21 sierpnia 2020

Android 9 (Pie) - 6 sierpnia 2018/ 6 sierpnia 2021

Android 10 - 3 września 2019/3 września 2022

Android 11 - 8 września 2020/8 września 2023

Android 12 - 4 października 2021/4 października 2024

Źródło: Marken