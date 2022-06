Polacy wybierają zielone rozwiązania? Badania wskazują, że przekonujemy się do ekologicznej elektroniki

Według badań Smart Barometr 2022, przeprowadzonych na zlecenie Digital Care Group, Polacy przekonują się do ekologicznych rozwiązań w elektronice użytkowej. Nasze nawyki zakupowe powoli się zmieniają, coraz częściej jesteśmy też otwarci na zakup produktów używanych.

Od wielu lat temat elektroniki użytkowej jest na ustach wielu osób interesujących się ekologią i zielonym podejściem do życia. Świadomość tego, jak dużo elektrośmieci produkujemy, może być przytłaczająca. Jednakże dzięki edukacji i kampaniom społecznym, już dziś w Polsce widzimy zdecydowaną poprawę wiedzy na temat wpływu, jaki kupowanie elektroniki ma na planetę.

Na szczęście podejście do użytkowania elektroniki w naszym kraju zmienia się na lepsze. Ten trend bardzo dobrze ilustruje badanie Smart Barometr 2022, przeprowadzone przez Kantar Public na zlecenie Digital Care Group. Według niego aż 49% respondentów uważa elektrośmieci za poważny problem, a kolejne 28% sądzi, że jest to problem średniego kalibru - co pokazuje wysoką i rosnącą świadomość tego zagrożenia. Co ciekawe, co trzecia osoba ankietowana jest przekonana, że za produkcję elektrośmieci w głównej mierze odpowiedzialna jest elektronika użytkowa, mimo że w rzeczywistości jest do wielkogabarytowy sprzet AGD.

Zobacz również:

Reduce, reuse, recycle - czy też zredukuj, użyj ponownie, oddaj do recyklingu - to najważniejsze założenia ekologicznego użytkowania elektroniki. Zawsze powinno się to odbywać dokładnie w tej kolejności - najpierw zredukuj to, co kupujesz, użyj ponownie tego, co już masz, a tego, czego nie możesz już użyć - oddaj do recyklingu. O takim podejściu pisaliśmy między innymi w tym artykule, starając się pokazać, że może warto dać drugie życie używanym smartfonom.

Z takimi wnioskami zgadzają się też ankietowani. Blisko połowa Polaków sądzi, że potrzebne są regulacje prawne mające na celu zapewnienie dłuższej żywotności produktów, jak i zbiórki używanego sprzętu w celu jego odnowienia. Co więcej, aż 40% respondentów sądzi, że zniżki na zakup produktów z drugiej ręki mogłyby zachęcić nas do zakupu używanych lub odnowionych produktów.

Rynek wtórny telefonów używanych stanowi mniej więcej dwukrotność rynku urządzeń nowych. Nie jest on nowy, funkcjonuje już od lat. Całkiem inny standard w przypadku elektroniki z drugiej ręki zapewnia klientom jednak sprzęt odnowiony. [...] Jeśli sprzęt odnowiony wprowadzają na rynek profesjonalne firmy – urządzenia objęte są gwarancją. To bardzo ważne, ponieważ w przypadku usterki możemy liczyć na bezpłatną naprawę

Tomasz Nowak, Head of Circular Economy, Digital Care Group

Z drugiej strony, najważniejsze w ekologicznej konsumpcji jest właśnie reduce - czyli zredukowanie kupowania nowych produktów. Do tej zasady Polacy również się stosują - aż 37% badanych deklaruje, że ich smartfon jest wart więcej niż 1000 zł - to wzrost o 10 pp w stosunku do 2019 roku. Jest to pozytywna zmiana, gdyż droższe produkty służą nam dłużej, a więc dzięki temu kupujemy ich mniej. Te wybory umacniane są tylko przez fakt, że aż 64% ankietowanych sądzi, że względy ekologiczne mają duże znaczenie w ich wyborach zakupowych.

Jednakże nie wszędzie jest tak różowo. Co prawda ponad 70% osób twierdzi, że są skłonne sprzedać swój nieużywany smartfon, lecz w naszych szufladach nadal zalega aż 30 milionów telefonów. Najczęściej mają to być telefony zapasowe (43%), ale aż 28% osób zostawia je tam bez żadnego konkretnego powodu. To właśnie takie urządzenie idealnie nadają się do odnowienia, a aż 52% badanych osób byłoby skłonny taki odnowiony smartfon kupić. Według nich, w wyborze odnowionego telefony najważniejsza jest jakość i sprawność takiego sprzętu (54%), ale istotnymi kwestiami jest też okazyjna cena (47%) oraz gwarancja (42%).

Eko trendy wyraźnie wskazują nowe podejście do zakupu elektroniki, a także jej użytkowania. Coraz silniej widoczne będzie dążenie do ograniczenia konsumpcji kosztem innych rozwiązań. W kolejnych latach wzrośnie zatem zainteresowanie najmem telefonów, podobnie jak samochodów czy rowerów. Ekonomia najmu na stałe pojawi się w naszym życiu. Konsumenci działają i będą działać też w myśl zasad circural economy. Chętniej będą odnawiać i nadawać drugie życie aniżeli wyrzucać czy magazynować. Rośnie także eko świadomość Polaków i dążenie do zrównoważonego stylu życia

twierdzi trendwatcherka Monika Borycka

Nadal jednak najbardziej rozpoznawalnym pojęciem dotyczącym ekologii jest wśród Polaków recykling - to określenie z ekologią kojarzy aż 91% osób. Z drugiej strony jedynie 4% badanych decyduje się na oddanie swoje używanego telefonu do odpowiedzialnej utylizacji. Pokazuje to, że mimo dużej świadomości o ochronie środowiska, smartfony nadal najczęściej trafiają do naszych szuflad.