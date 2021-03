Polacy zaszczepią urzędników głównej kwatery NATO

Choć brzmi to zaskakująco, jest to prawda. Polskie zespoły będą prowadzić szczepienia w głównej kwaterze NATO. Dlaczego i jak będzie to wyglądać? Sprawdźcie.

Spis treści

Premier Polski Mateusz Morawiecki

Premier Polski Mateusz Morawiecki poinformował oficjalnie o tym, że polskie zespoły medyczne udadzą się w najbliższym czasie do Brukseli, a konkretnie do głównej siedziby Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Głównym zadaniem rodzimych medyków będzie przeprowadzenie szczepień tamtejszych urzędników, rezydujących w kwaterze głównej międzynarodowej organizacji. Skąd ten pomysł, jak będzie to wyglądać i co oznacza to dla naszego kraju?

Polskie szczepienia NATO

W związku z panującą pandemią Covid-19 jedną z najistotniejszych kwestii jest proces prowadzenia szczepień. W zależności od poszczególnych krajów i międzynarodowych organizacji wygląda to jednak nieco inaczej.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg

Tym razem, postanowili zaszczepić się urzędnicy pracujący w głównej siedzibie NATO. Co ciekawe, o przeprowadzenie tego przedsięwzięcia poproszono Polskę, a nasz rząd wyraził chęć współpracy w tym zakresie, za co sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg złożył oficjalne podziękowania.

Jestem wdzięczny Polsce i premierowi Morawieckiemu za gotowość do wsparcia szczepień COVID-19 w kwaterze głównej NATO - sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg

To, że poproszono nasz kraj o udzielanie szczepionek na koronawirusa najwyższym urzędnikom jednej z największych obecnie organizacji międzynarodowych jest dużym wyróżnieniem. W ten sposób NATO wyraża estymę, a co najważniejsze – zaufanie w stosunku do naszego kraju i jak wszystkie decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu, również ta z pewnością ma podłoże polityczne, a prośba skierowana do przedstawicieli naszego kraju nie jest przypadkowa.

Szczepienie w kwaterze głównej NATO w Brukseli

W celu przeprowadzenia szczepień brukselskich pracowników siedziby NATO, z Polski do stolicy Belgii wyleci 20 lekarzy, którzy w ciągu trzech dni mają zaszczepić około 3,5 tysiąca osób. Stojący za operacją polski Zespół Natychmiastowego Reagowania Medycznego używać będzie do iniekcji preparatu firmy AstraZeneca, pochodzącego z rezerw materiałowych naszego kraju.