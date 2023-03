Polak Polakowi Polakiem, czyli Emigracja XD. Recenzja serialu CANAL+

Malcolm XD powraca! Tym razem jednak nie z kolejną pastą, ale serialem na podstawie własnej powieści. "Emigracja XD" to szalona opowieść drogi i malowany z krzywego zwierciadła portret Polaków i cudzoziemców. Czy jest to jednak portret udany?

Spis treści

Współczesna polska komedia nie ma lekko, zwłaszcza taka, która chciałaby komentować otaczającą rzeczywistość i szeroko pojętą "polskość". Rodzimym twórcom (z nielicznymi wyjątkami) operowanie absurdem, groteską czy pastiszem zwykle jakoś nie wychodzi. Narzekania na tandetne komedyjki i wywołujące ciarki żenady kabarety to chleb powszedni polskiego widza. I wtedy cały na biało wchodzi Malcolm XD z serialem Emigracja XD opartym na własnej, debiutanckiej powieści.

Od pasty do serialu

Dla bywalców internetowych forów Malcolm to postać wręcz legendarna. Ci, którzy nie kojarzą go z pseudonimu, mogli przynajmniej słyszeć o jego kultowej (i zekranizowane) paście pt. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Dla mniej zorientowanych: pasta to (by zacytować samego Malcolma) "kopiujwklejka" (ang. copy-paste) – krótka, dowcipna, często absurdalna historyjka wrzucana przez autora na forum i rozpowszechniana przez kolejnych internautów. Malcolm szybko okazał się jednym z pastowych mistrzów, jednak jego pisarskie ambicje wykroczyły poza internet – w 2019 roku wydał powieść opartą na własnych doświadczeniach z zarobkowego wyjazdu do Londynu. Potencjał książki dostrzegło studio CANAL+ i pomogło przekuć ją w 10-odcinkowy serial.

Zobacz również:

Bohaterowie Emigracji XD to dwójka nieco naiwnych chłopaków, którzy postanowili wyrwać się z beznadziei małego polskiego miasta i ruszyć na podbój wielkiego świata. Malcolm (Tomasz Włosok) jest tym rozsądniejszym, Stomil (Michał Balicki) to szalona mordeczka, jednak ogólnie rzecz biorąc, obaj średnio ogarniają rzeczywistość. Przerzuceni z miejsca, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu w sam środek Zachodniej Europy, życia uczą się od tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.

Tyle teoria. Zaprawiony w bojach z polskimi komediami widz ma prawo podejść do tego opisu z pewną podejrzliwością. Książkowa Emigracja to co prawda wspaniała jazda bez trzymanki, w czasie której czytelnik zasypywany jest szalonymi anegdotami, absurdalnymi przygodami i przedziwnymi postaciami, czy jednak udało się to wszystko sensownie przenieść na ekran?

Trainspotting po polsku?

Wszystkich, którzy już tropią woń paździerza, spieszę uspokoić: jest dobrze. Po obejrzeniu czterech odcinków serialu mogę zapewnić, że Emigracja XD to naprawdę zręczna, starannie przygotowana adaptacja, która oddaje sprawiedliwość powieści. Jak się wydaje, duża w tym zasługa samego Malcolma, który współtworzył scenariusz projektu (drugim scenarzystą, a także reżyserem był Łukasz Kośmicki, pracujący niegdyś przy Domu Złym czy Klangorze).

Literacki pierwowzór kipi wyrazistymi, tragikomicznymi scenkami, jednak wybuchy śmiechu często prowokuje sam język i sposób prowadzenia narracji – Emigracja to festiwal potocznych zwrotów, wulgaryzmów i slangu, a szaleńczo sunąca opowieść niekiedy przypomina strumień świadomości. Podczas adaptowania tego typu materiału łatwo zgubić komediowy efekt. Jednak twórcy serialu wyszli ze swojego zadania obronną ręką. Serialowa Emigracja pełna jest obrazków, które autentycznie bawią i mimo swojej jaskrawości ani na chwilę nie osuwają się w prostactwo czy sucharologię. Dobrym pomysłem było zresztą wprowadzenia narratora, dzięki któremu udało się oddać niektóre żarty zawarte w językowej warstwie książki.

Emigracja XD to również menażeria barwnych postaci. Moją osobistę sympatię zaskarbili sobie szczególnie romscy przedsiębiorcy, Szuki (Marcin Miodek) i Wano (Mikołaj Chroboczek) oraz ich zagadkowy pomysł na biznes stulecia. Jednak niezrównany urok osobisty roztacza wokół siebie również pełen optymizmu tirowiec Pan Zbyszek (Michał Czernecki), młody-gniewny kuzyn Krystianek (Adam Bobik) czy socjopatyczny recydywista Roman (Piotr Trojan) – choć tu należy mówić o uroku raczej zabójczym. Trafny casting i sprawna reżyseria aktorów zaowocowały dobrymi komediowymi rolami – bohaterowie są przerysowani i kampowi, ale nigdy bezsensownie karykaturalni.

I być może jest to skojarzenie na wyrost, ale gdzieś między absurdalnymi scenkami i dziwacznymi indywiduami unosi się lekki posmak Trainspotting. Malcolm ma w sobie coś z Rentona, a Stomil dogadałby się zarówno z pechowym Spudem, jak i z cwaniakowatym Sick Boyem. W osobie przerażającego "patologa Romana", żywiącego szaloną pasję do pociągów, można zaś doszukać się śladów Begbiego.

To my, Polacy

Emigracja XD to opowieść rozgrywająca się w drodze, a raczej w ruchu. Bohaterowie najpierw przemierzają Europę, a później ciągle przemieszczają się po Londynie, desperacko usiłując zbudować sobie emigracyjne życie. Ich małomiasteczkowa polskość ściera się przy tym z mentalnością tzw. Zachodu. W serialu nie brak ironicznego spojrzenia zarówno na wyjeżdżających "za chlebem" rodaków, jak i na localsów, ale nie ma w tym agresji czy pustej szydery. Zmysł obserwacyjny i refleksyjność Malcolma sprawiają, że nawet w negatywnych diagnozach można doszukać się drugiego dna.

Widzowie, którzy czytali książkę, szybko wyłapią różnice między fabułą powieści a serialu. Nie są one duże, a już na pewno nie psują pierwowzoru, można jednak zastanowić się nad przyczynami ich wprowadzenia. Niektórych widzów może zaskoczyć ton opowieści – Emigracja XD nie jest bowiem czystą komedią. Są w niej sceny dość smutne, są też straszne i zaskakujące brutalnością – twórcy jednak przez cały czas panują nad nastrojem, dzięki czemu serial zachowuje spójność.

Zdarza się, że niektóre serialowe sceny przypominają nieco skecze, czasem w fabule pojawiają się małe luki, ale są to rzeczy, na które można przymknąć oko. Choć Emigracja XD nie jest może zwiastunem wielkiego odrodzenia polskiej komedii, to miła, solidna rozrywka warta binge-watchingu. Jak sądzę, szczególnie przypadnie do gustu Millenialsom, którzy w przypadkach Malcolma i Stomila będą mogli odnaleźć elementy własnych doświadczeń. A jeśli ktoś zastanawia się, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę, może dać sobie z tymi dywagacjami spokój – nie ma to bowiem najmniejszego znaczenia.

Serial możecie oglądać od 17 marca 2023 roku w CANAL+ PREMIUM oraz na CANAL+ online.

Zobacz także:Emigracja XD – nadchodzi serial na podstawie powieści słynnego Malcolma XD. Kiedy premiera?