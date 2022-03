Polestar (Volvo) aktualizuje swoje auta do Androida Automotive 11

Volvo i Polestar jako pierwsze wprowadziły na rynek Android Automotive. Polestar 2 otrzymał właśnie ważną aktualizację rozwojową.

Volvo oraz Polestar są ważnymi partnerami dla Google na rynku automotive. Firmy te jako pierwsze wprowadziły na rynek samochody wyposażone w system inforozrywki oparty na Androidzie Automotive. Jest to zaprojektowana od podstaw wersja Androida przeznaczona do obsługi systemu inforozrywki oraz wielu urządzeń znajdujących się na pokładzie samochodu. Rozwiązanie to ma w przyszłości ujednolicić systemy inforozrywki oraz rozszerzyć ich funkcjonalność. Google pragnie, aby oprogramowanie to zastąpiło systemy inforozrywki oparte na zamkniętych systemach.

Polestar 2 Źródło: polestar.com

Android Automotive otrzymuje aktualizacje oprogramowania podobnie do klasycznych wydań Androida. Polestar 2 otrzymał właśnie nowe oprogramowanie układowe, które wprowadza na pokład nowego Androida Automotive opartego na Androidzie 11.

To prawda, że Google udostępniło już Androida 12 oraz Androida 12L, a także pracuje intensywnie nad Androidem 13, ale wersje specjalistyczne Androida takie jak Android TV oraz Android Automotive aktualizowane są z opóźnieniem.

Polestar 2 zadebiutował na rynku z systemem inforozrywki opartym na Androidzie 9.0 Pie. Android 11 to dla niego druga duża aktualizacja rozwojowa.

Nowy system operacyjny wprowadza wyszukiwarkę w ustawieniach, nowe opcje sortowani w dialerze, konfigurowalne odstępy pomiędzy ikonami, szybkie przełączanie profili użytkowników oraz możliwość przesyłania okładek utworów odtwarzanych z wykorzystaniem Bluetooth. Polestar dodaje, że poprawiono stabilność działania systemu oraz zachowanie się systemu pozycjonowania opartego na GPS.

Aktualizacja udostępniana jest jako OTA. Da się ją zainstalować z poziomu ustawień systemu inforozrywki w aucie.

