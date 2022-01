Policjanci zwolnieni za łapanie Pokemonów w trakcie służby

Dwóch policjantów z Los Angeles w Stanach Zjednoczonych zignorowało wezwanie do wsparcia podczas napadu, próbując złapać Snorlaxa w Pokémon Go. Louis Lozano i Eric Mitchell zostali zwolnieni po tym jak starszy oficer udowodnił im niecodzienne wykroczenie.

Mężczyźni siedzieli w radiowozie, kiedy dostali wezwanie dotyczące rabunku w pobliskim centrum handlowym. Jednak zamiast na nie odpowiedzieć, udali się w zupełnie inne miejsce. Zapytani przez przełożonego o powód niestawienia się na miejscu odpowiedzieli, że nie usłyszeli radia przez hałas panujący na ulicy.

Sceptycznie nastawiony starszy oficer sprawdził samochodowy system wideo (DICVS) i odkrył, że policjanci nie tylko usłyszeli wezwanie, ale wydawali się bardziej zainteresowani graniem w Pokémon Go niż wykonywaniem swojej pracy. W dokumentach sądowych dotyczących tej sprawy można przeczytać:

Mitchell zasugerował inną trasę, a następnie powiedział Lozano: "Mamy cztery minuty". DICVS uchwyciło ich dyskutujących o Pokémon Go przez około 20 minut, gdy jechali do różnych miejsc, w których miały pojawiać się wirtualne stworzenia. W drodze do lokalizacji Snorlaxa, funkcjonariusz Mitchell zaalarmował funkcjonariusza Lozano, że "właśnie pojawił się Togetic”.