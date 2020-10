Polsat i TV4 w pakiecie podstawowym PLAY NOW i PLAY NOW TV

Dobra wiadomość dla użytkowników telewizji Play - PLAY NOW oraz PLAY NOW TV. Od teraz posiadacze pakietu Podstawowego mogą oglądać dwa nowe kanały: Polsat, oraz TV4.

Warto przypomnieć, że PLAY NOW TV jest połączeniem telewizji tradycyjnej oraz internetowej. Użytkownicy mają dostęp do ponad dziewięćdziesięciu propozycji. Dlatego też każdy widz będzie mógł wybrać kanał odpowiadający jego preferencjom. Play oferuje zarówno programy informacyjne, jak i rozrywkowe, a także popularno naukowe. Zgoda, którą udzieliła Telewizja Polsat przedsiębiorstwu P4 sprawia, że w ofercie pojawiły się dwa nowe kanały, a mianowicie Polsat oraz TV4. Mają urozmaicić i tak bogatą listę kanałów pakietu Podstawowego.

PLAY NOW i PLAY NOW TV z nowymi kanałami

Raczej nie trzeba nikomu przedstawiać telewizji Polsat. Jest to prywatna, ogólnopolska stacja, która została uruchomiona piątego grudnia 1992 roku. Co ciekawe, jest to pierwsza komercyjna telewizja, która otrzymała koncesję na nadawanie ogólnopolskie. Wszyscy dobrze wiemy, że każdego roku to właśnie na Polsacie możemy zobaczyć znany chyba przez wszystkich Polaków film pt. Kevin sam w domu. Oprócz filmów fabularnych, seriali czy programów rozrywkowych Polsat buduje swoją ofertę poprzez nadawanie własnych produkcji. Telewizja słynie z takich programów jak “Taniec z Gwiazdami”, “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wśród oferty cieszącej się dużym zainteresowaniem można wyróżnić serial “Pierwsza Miłość”, a także “Przyjaciółki”. Jednym z popularniejszych programów jest również reality show o nazwie “Love Island. Wyspa Miłości”.

Z kolei TV4 w swojej ofercie posiada przede wszystkim polskie, ale i zagraniczne seriale. Ramówka tej stacji oferuje również programy popularnonaukowe, takie jak na przykład “Galileo”, czy seriale “Policjantki i Policjanci” oraz “Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”. TV4 oferuje również wiele filmów fabularnych, a także animacji, które powinny zainteresować młodszych odbiorców.

Nowe programy, stara cena

Dużym atutem nowego rozwiązania jest to, że pomimo dodania nowych kanałów - TV4 i Polsat, usługa PLAY NOW oraz PLAY NOW TV nie zmienia swojej ceny. Platforma oferuje wiele różnych pakietów, których oferta dostosowana jest do indywidualnych preferencji klientów. W Skład PLAY NOW TV wchodzi nie tylko pakiet Podstawowy, ale również Sport, Extra, HBO GO, Kids, czy News. Użytkownik może w każdej chwili dołączać je do swojego pakietu w cenach, które startują od dziesięciu złotych za miesiąc. Platforma streamingowa dostępna jest na wielu urządzeniach - także mobilnych, oraz na stronie playnow.pl. Korzystanie z usługi możliwe jest również za pośrednictwem dekodera PLAY NOW TV BOX.