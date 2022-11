Polscy bohaterowie w amerykańskich produkcjach. W których filmach i serialach spotkamy rodaków?

Dorota Kishlovsky (Plotkara)

Aktorka: Zuzanna Szadkowski

Dorota to sympatyczna, choć nieco ekscentryczna służąca, stale wciśnięta w grzeczny czarno-biały mundurek. Pracuje w posiadłości państwa Wardorf i jest powierniczką sekretów Blair. Jej biografia jest tyleż zabawna, co kompletnie odklejona od rzeczywistości i wyraźnie obrazująca wyobrażenia Amerykanów o Europie. Dorota jest bowiem… polską hrabiną. Rodzice zmusili ją do małżeństwa z niekochanym mężczyzną, który nie zapewnił jej szczęścia. Zdesperowana, uciekła od męża do USA i podjęła pracę służącej.

Mimo absurdalnego backstory Dorota to miła, pokrzepiająca postać, za którą przepada większość fanów Plotkary. Dla Blair stanowi substytut matki, jest opiekuńcza, lojalna i sprytna.

fot. The CW