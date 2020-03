Polscy operatorzy komórkowi deklarują ochronę użytkowników przed stronami wyłudzającymi dane

Orange Polska, Polkomtel, P4, T-Mobile Polska oraz UKE wraz Ministrem Cyfryzacji i NASK podjęli wspólne działania, aby chronić użytkowników przed phishingiem oraz naciągaczami działającymi przez SMS-y i MMS-y. Czego możemy spodziewać się w praktyce?

Phishing, czyli wyłudzanie danych za pomocą spreparowanych stron internetowych, a także oszustwa związane z płatnymi wiadomościami SMS i MMS to - niestety - rzecz spotykana często. Irytujący jest również fakt, że domeny wykradające prywatne dane oraz numery przesyłające drogie wiadomości działały praktycznie bezkarnie - pomimo zgłoszeń operatorzy komórkowi nie kwapili się do blokowania tych adresów oraz numerów. Jedynym chlubnym wyjątkiem Orange, które świadczy usługę Cybertararcza. Inni z kolei twierdzą, że nie są w stanie blokować przestępczego procederu.

Wczoraj na stronie UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) pojawił się komunikat, w którym czytamy:

Prezes UKE wraz Ministrem Cyfryzacji, NASK oraz Orange Polska, Polkomtel, P4 i T-Mobile Polska przystąpił do porozumienia o współpracy w zakresie szczególnej ochrony użytkowników internetu przed stronami wyłudzającymi dane, w tym dane osobowe, w okresie stanów nadzwyczajnych, m.in. stanu epidemii. Porozumienie przyczyni się do ochrony interesów konsumentów.

Skąd taka nagła zmiana nastawienia i wspólna współpraca? Przyczyną jest... koronawirus. A bardziej konkretnie - fakt, że ludzie szukają na jego temat informacji w sieci, co daje duże pole do popisu twórcom fałszywych stron, a także wdrażanie edukacji online. A jak odczujemy to porozumienia w praktyce? Zostanie stworzona aktualizowana na bieżąco lista ostrzeżeń dotyczących wyłudzających dane domen internetowych. Rejestr ten będzie prowadził NASK, a stanie on się częścią używanych już działań antyfraudowych. Sam UKE zajął się natomiast intensywnym badaniem oszustw telefonicznych, aby opracować mechanizmy ich zapobiegania. Na pewno wykorzystane zostaną doświadczenia nabyte przez operatorów przy blokowaniu stron hazardowych. A inne oszustwa, które znalazły się pod lupą UKE, obejmują one m.in. podszywanie się przez dzwoniących pod przedstawicieli operatora w celu skłonienia użytkownika do zawarcia nowej umowy.

Cały czas działa Centrum Informacji Konsumenckiej UKE: 22 330 40 00, gdzie można składać skargi na nieprawidłowości związane z usługami telekomunikacyjnymi.

No cóż - jak widać przy dobrej chęci operatorzy mogą blokować strony oszustów. Pozostaje mieć nadzieję, że mechanizmy obronne pozostaną z nami na stałe. Lepiej późno, niż wcale - pozostaje jednak pytanie, dlaczego tak późno?

Źródło: UKE