Polscy użytkownicy smartfonów muszą przygotować się na zmiany! Sprawdź, czy będziesz musiał wymienić telefon

Jeden z największych operatorów sieci komórkowej w Polsce wyłącza pasma 3G, a LG w tym czasie testuje łączność 6G.

T-Mobile wygasza technologię 3G

T-Mobile ogłosiło, że w 2023 roku zamierza zrezygnować z pasma 3G. Decyzja marki jest spowodowana chęcią poprawy działania standardów 3G oraz LTE przez udostępnienie im dodatkowych częstotliwości. Proces rozpoczął się już w części Polski, a poniżej możecie zobaczyć mapę wraz z konkretnymi datami, które sugerują kiedy łączność 3G sieci T-Mobile zostanie usunięta na danym obszarze.

Co te zmiany oznaczają dla użytkowników? Przede wszystkim konieczność posiadania urządzenia, które obsługuje technologię 4G LTE oraz karty SIM wydanej przez T-Mobile nie wcześniej niż 7 lat temu. W celu sprawdzenia, czy twój smartfon jest w stanie obsługiwać wspomniany standard łączności, wystarczy wyłączyć WiFi, a następnie obserwować napis, który pojawi się w miejscu wskazującym jakość zasięgu. Wcześniej należy także uruchomić transfer danych.

Jeśli zobaczymy oznaczenie 4G/LTE lub 5G, to nie mamy się czym martwić. Jeżeli oznaczenie będzie inne (np. 3G) również nie oznacza to definitywnie konieczności zmiany smartfona. Niektóre rejony Polski znajdują się w miejscach ograniczonego zasięgu, a więc by upewnić się, czy nasz smartfon faktycznie nadaje się do wymiany warto sprawdzić instrukcję obsługi lub szczegółowy opis modelu na stronie producenta.

LG testuje 6G

Południowokoreańska marka rozpoczęła testy nowego standardu łączności. LG zaprezentowało możliwości sieci 6G, przesyłając bezprzewodowo dane na odległość 320 metrów. To ponad trzykrotnie lepszy wynik niż dystans, który udało się uzyskać marce w 2021 roku.

Pomimo rozwijającej się technologii, 6G nadal pozostaje w sferze testów i najprawdopodobniej nie zobaczymy jej w powszechnym użyciu przed 2029 rokiem. Warto więc mieć na uwadze, jak długo smartfony z 5G będą urządzeniami obsługującymi najwyższy standard łączności.