Polska Agencja Kosmiczna z nowym logo, ciekawa zmiana

Polska Agencja Kosmiczna zaprezentowała nowe logo, zaprojektowane przez agencję Kotbury. Zmiana szaty graficznej to przygotowanie na podbój światowego rynku?

Ostatnio równie dużo dzieje się na Ziemi, co poza nią. Z jednej strony marsjański łazik dostarcza nowych materiałów z czerwonej planety, z drugiej NASA publikuje zadziwiające zdjęcie Wenus, a jeszcze z innej Chiny przygotowują się do własnego lądowania na Marsie. Na szczęście, w tym kosmicznym wyścigu znalazło się także miejsce dla naszego kraju.

Naszym „kawałkiem kosmicznego tortu” jest obecnie Księżyc, który choć już całkiem nieźle znany to skrywa jeszcze wiele tajemnic. Jedną z nich jest choćby regolit, czyli surowiec pokrywający ziemskiego satelitę, który może okazać się cennym surowcem i być wykorzystywany m.in. do produkcji paliwa rakietowego. Tym właśnie zagadnieniem zajmują się polscy badacze z naszego narodowego Centrum Badań Kosmicznych PAN. W ramach swoich działań, badacze zaprojektują także bazy na księżycu, które w dalszej perspektywie służyć będą do badań i pozyskiwania regolitu.

Dotychczasowe logo

Możliwe, że ostatnie kosmiczne rewelacje i udział Polski w części z nich skłoniły także Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) do zmian wizerunkowych. Wszak nie elegancko wchodzić na nowe salony w starych szatach. Oczywiście, badacze z rodzimej agencji kosmicznej mają już na swoim konie liczne osiągnięcia, w tym na arenie międzynarodowej, jednak początek tego roku to zdecydowanie mocne wejście w nową erę eksploracji kosmosu. Nie zaszkodzi więc odświeżyć wizerunku i zaprezentować się w nowym wydaniu, a konkretnie – nowym logo. Poniżej możecie zobaczyć logo Polskiej Agencji Kosmicznej w nowej wersji. Jak się wam podoba?

Nowe logo Polskiej Agencji Kosmicznej (zaprojektowane przez agencję Kotbury) w kosmicznym wydaniu można już podziwiać na oficjalnej stronie agencji polsa.gov.pl.

Trzeba przyznać, że nowa szata graficzna wygląda całkiem elegancko również na zamieszczonej na serwisie YouTube animacji. Teraz więc czas na jakieś intrygujące wiadomości o przyszłych działaniach agencji.