Polska centrum pracy hybrydowej. Pierwsze w Europie Hybrid Workplace Experience Centre otwarte w Warszawie

Chcąc zrealizować swoją wizję, liderzy rynkowi działający w branży biurowej postanowili nawiązać partnerstwo i stworzyli przestrzeń, gdzie prezentują doskonale przemyślane, kompleksowe środowisko pracy hybrydowej dostosowane do różnych stylów pracy.

Hybrydowy model pracy, który w ostatnim czasie stał się standardem, wymaga elastycznego podejścia ze strony firm. Oczekiwania pracowników stale zmieniają się względem pracodawcy, którzy - wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom - pragną wprowadzić nowoczesne przestrzenie biurowe. Aby zbudować udane hybrydowe środowisko pracy, firmy muszą dać pracownikom narzędzia, które pozwolą im odnosić sukcesy.

Nie jest to jednak łatwe zadanie, ale na szczęście z pomocą przychodzi pierwsze w Europie Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie, które powstało przy współpracy firm Jabra i Bene oraz wsparciu liderów z branży technologicznej, doradczej, design & build oraz HR-owej.

Projekt w Warszawie tworzą firmy: Bene, Jabra, Microsoft, Lenovo, Sharp/NEC, Waldmann wraz z partnerami wspierającymi Colliers Define, Exclusive Networks, Hays Poland, Sonte.

Nie da się ukryć, że powierzchnie biurowe przechodzą proces transformacji. Jej istotą jest zmiana funkcji, z typowo operacyjnej w integracyjną, wspierającą kulturę organizacji i pozwalającą utrzymać integralność firmy. To co determinuje, a wręcz jeszcze bardziej podkreśla potrzebę istnienia przestrzeni biurowych to potrzeba utrzymywania kontaktów międzyludzkich.

Dotyczy to zarówno kwestii relacji międzyludzkich, budowania zaufania, wspólnej historii, wizji, identyfikacji i lojalności wobec firmy jak i obszarów związanych z transferem wiedzy, rozwiązywaniem problemów, kreatywności, czy samego procesu twórczego.

Hybrid Work Experience Center w Warszawie – spotkaj się, zainspiruj i zaprojektuj

I właśnie ze względu na tę transformację powstało Hybrid Workplace Experience Centre. Chcąc ją zrealizować liderzy rynkowi działający w branży biurowej – od rozwiązań wideokonferencyjnych i technologii sprzętowych, po dostawców usług i firmy zajmujące się badaniem rynku i potrzeb pracowników – postanowili nawiązać partnerstwo i stworzyli przestrzeń, gdzie prezentują doskonale przemyślane, kompleksowe środowisko pracy hybrydowej dostosowane do różnych stylów pracy.

Pierwsze na świecie centrum zostało otwarte w listopadzie ubiegłego roku w Dubaju. Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie to drugie na świecie i pierwsze w Europie centrum, które otwiera swoje drzwi dla odwiedzających. To miejsce, gdzie managerowie IT, działów HR, architekci, projektanci przestrzeni biurowych, czy właściciele firm mogą w praktyce sprawdzić jak wygląda nowoczesne, dostosowane, ergonomiczne środowisko pracy hybrydowej, łączące funkcjonalne, nowoczesne przestrzenie, technologie audio i wideo, oraz usługi ułatwiające produktywną współpracę w erze pracy hybrydowej.

Mogą oni także spotkać się z ekspertami, którzy doradzą jak stworzyć nowoczesne miejsce pracy, które pozwoli zatrzymać talenty i sprosta oczekiwaniom współczesnych pracowników.

Jeśli jesteś ciekaw, co czeka cię na miejscu, oto przykładowe technologie i meble dostępne w Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie: