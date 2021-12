Polska gra za darmo od GOG.com. Oferta ważna tylko kilka dni

Z okazji Winter Sale na platformie GOG.com możemy odebrać kolejną darmową grę.

W serwisie GOG.com przez cały czas trwa Winter Sale. W ramach akcji platforma rozdaje także darmowe gry. Od dzisiaj całkowicie bezpłatnie możemy do naszej biblioteki dodać polskie X-Morph: Defense Complete Edition. Oferta jest ważna do 30 stycznia do godziny 15:00.

X-Morph: Defense Complete Edition

X-Morph: Defense Complete Edition to polska gra, w której wcielamy się w X-Morpha, przedstawiciela obcej rasy, który atakuje ziemię, aby splądrować jej zasoby. Jest to ciekawe połączenie strzelanki oraz strategii w stylu tower defense. Naszym głównym zadaniem jest obrona żniwiarek przed nacierającymi siłami ziemskich żołnierzy. Każdą falę ataku poprzedza faza budowania. Możemy zobaczyć, jakie siły do nas zmierzają i odpowiednio przygotować się do walki. W oficjalnym opisie gry możemy przeczytać:

Buduj labirynty dla nacierających wrogów w środowisku które daje niespotykaną swobodę planowania. Demoluj budynki i zawalaj mosty aby wspomóc swoją obronę lub po prostu napawaj się spektaklem niespotykanego zniszczenia. Władaj szerokim wachlarzem unikatowych broni i używaj strategii jakich jeszcze nie było w tym gatunku gier.

Poza podstawową wersją gry otrzymujemy także dodatki:

X-Morph: Defense - European Assault

X-Morph: Defense - Survival Of The Fittes

X-Morph: Defense - Last Bastion

