Polska misja kosmiczna Andromeda - start już dziś!

Misja Andromeda to kosmiczne przedsięwzięcie polskich spółek technologicznych. Satelity pomoże wysłać firma Richarda Bransona.

Wszyscy chwalą się podbojami i misjami kosmicznymi, a Polska zostaje w tyle? Nie do końca. Teraz bowiem, polska firma SatRevolution wkracza na kosmiczne przestrzenie w ramach misji wyniesienia w przestrzeń polskich satelitów, będącej częścią projektu o nazwie Andromeda.

Misja polega na umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej dwóch, nowoczesnych satelitów STORK-4 oraz STORK-5 Marta. Urządzenia są wyposażone w kamery do multispektralnego obrazowania Ziemi, dzięki którym będą zbierać dane dla branży rolniczej, energetycznej oraz w leśnictwie w Polsce i USA. Działania satelitów będą także istotnym wkładem w wspieranie tzw. zielonej energetyki. W misję Andromeda zaangażowane są także inne polskie spółki: JR Holding, Columbus Energy i Saule Technologies.

Misja Andromeda to ekscytujący projekt polskich firm, którego głównym zwieńczeniem będzie start satelitów SatRevolution na orbitę. Razem z nami w USA obecni są Saule i Columbus oraz fundusz inwestycyjny JR Holding, który zapoczątkował platformę współpracy między nami i wspiera nas finansowo. Naszym celem jest m.in. budowanie nowych rynków zbytu dla naszych produktów i pozyskiwanie nowych inwestorów. Myślimy o tym, jak przenieść kosmiczne rozwiązania na ziemię - Grzegorz Zwoliński, Prezes Zarządu SatRevolution S.A

Dzisiejsze wyniesienie satelitów będzie zapoczątkowaniem konstelacji STORK, która ma ostatecznie obejmować 14 tego typu urządzeń i być Polskim wkładem w technologie funkcjonujące w kosmosie. Skąd jednak sama nazwa? Stork to po angielsku bocian, więc jeden z najbardziej polskich symboli.

Chcemy pokazać, że Polska nie odbiega technologicznie i rozwojowo od tego, co dzieje się na świecie. Uważam, że działając w grupie możemy więcej. Jestem dumny, że jesteśmy częścią tej misji - January Ciszewski, Prezes Zarządu JR Holding.

Równie ekscytujące, co sama misja Andromeda, będzie wyniesienie satelitów w przestrzeń i to, kto bierze w tym udział.

Polskie satelity i firma brytyjskiego miliardera

Dziś o 18.00 czasu polskiego rozpocznie się misja umieszczenia polskich satelitów STORK-STORK-4 i STORK-5 na orbicie okołoziemskiej. W tym celu, urządzenia zostały przetransportowane do Stanów Zjednoczonych, konkretnie na kalifornijską pustynię Mojave. Stamtąd wystartuje specjalnie przystosowany Boeing 747-400 o wdzięcznej nazwie Cosmic Girl. Do samolotu natomiast, przymocowana zostanie rakieta LauncherOne firmy Virgin Orbit, należącej do brytyjskiego milionera Richarda Bransona (o nawiązaniu współpracy SatRevolution z Virgin Orbit pisaliśmy dokładniej tutaj).

Gdy Boeing będzie znajdował się na wysokości 11 km nad Pacyfikiem rakieta wystrzeli i według planu, po około godzinie dotrze na orbitę, gdzie uwolnione zostaną satelity wchodzące w skład polskiej misji Andromeda, jak i należące do Pentagonu oraz pierwszy wojskowy satelita sił powietrznych Holandii. Trzeba przyznać, że to doborowe towarzystwo.