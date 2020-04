Polska platforma do nauki programowania dla dzieci udostępniona za darmo

Polacy udostępniają hit do nauki programowania online, dedykowany szkołom i uczniom. Poznajcie Scottie Go! Dojo - i korzystajcie z niego bez opłat.

Scottie Go! Dojo to gra do nauki programowania, opracowana przez BeCREO Technologies. Została bezpłatnie udostępniona szkołom i uczniom korzystającym z edukacji zdalnej. A konkretnie - za darmo dostępna jest zarówno platforma, jak i aplikacja, co pozwala korzystać z wszystkich możliwości przez nie oferowanych. Każdy może wydrukować pełen zestaw klocków do nauki programowania - 109 sztuk - które posłużą do układania kodu i w ten sposób możliwe będzie prowadzenie zdalnej nauki przez nauczyciela. A na czym to polega?

Do skorzystania z platformy niezbędna jest darmowa rejestracja, w trakcie której otrzymuje się kod licencyjny i dostęp do aplikacji. Scottie Go! Dojo ma swojego bohatera - jest nim kosmita Scotty, a układany przez dzieci kod ma mu pomóc w wykonywaniu różnego rodzaju zadań. Oryginalny pomysł w połączeniu z miłą dla oka oprawą graficzną oraz wysokim poziomem edukacji poprzez zabawę sprawiają, że Scottie Go! Dojo cieszy się dużą popularnością na świecie, gdzie dostępny w aż w 21 wersjach językowych, w tym angielskiej oraz koreańskiej. Więcej na ten temat można znaleźć na tej stronie. My tylko dodamy, że darmowy dostęp będzie możliwy w terminie do 31.08.2020 r.

Warto przypomnieć, że obecnie w sieci dostępnych jest wiele kursów programowania online, nie tylko dla dzieci. Chcesz uczyć się programowania - zobacz nasz poradnik dotyczący wyboru kursów. Dobrym pomysłem jest także sprawdzić kursy programowania na Udemy - jak np. Java od Podstaw do Eksperta.

