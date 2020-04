Polska premiera Reno3 Pro - kolejny ciekawy smartfon od OPPO

Reno3 Pro to flagowy przedstawiciel innowacyjnej serii Reno. Urządzenie wyróżnia się wyglądem i dobrze skomponowaną specyfikacją techniczną.

Zaledwie niespełna rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w polskie premierze smartfonów z rodziny Reno - Reno i Reno 10x Zoom. Teraz po nieco ponad roku obecności na Wisłą chiński gigant wprowadza na rynek nowego smartfona. OPPO Reno3 Pro to przedstawiciel trzeciej już generacji urządzeń z niezwykle ciekawej i nietuzinkowej serii Reno.

Od dziś 20 kwietnia 2020 roku w Polskich sklepach można kupić OPPO Reno3 Pro. To najnowszy, a zarazem najwyżej pozycjonowany przedstawiciel tegorocznej serii Reno. W obecnej generacji urządzeń producent postawił na nieco bardziej stonowane, ale zdecydowanie praktyczniejsze wzornictwo oraz świetnie zrównoważoną specyfikację techniczną.

OPPO Reno3 Pro podobnie, jak poprzednicy jest urządzeniem, którego najważniejszym elementem jest aparat. Na pleckach smartfona znajdziemy aż cztery matryce umieszczone w pionie oraz diodę doświetlającą.

Główna matryca to obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 48 MP, ale co ciekawe OPPO umieściło także modną ostatnimi czasy 108 MP matrycę szerokokątną jako obiektyw pomocniczy. Nie zabrakło także aparatu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP (115 stopni) oraz 2 MP czujnika głębi. Taka konfiguracja umożliwia korzystanie z 5 krotnego zoomu hybrydowego oraz 20 krotnego zoomu cyfrowego. To parametry nieco gorsze od zeszłorocznego Reno 10x Zoom, ale nadal w pełni wystarczające w codziennym użytkowaniu.

Producent chwali się również dopracowanymi rozwiązaniami z zakresu oprogramowania, które wspierane są przez dedykowany procesor NPU (neuronowy).

Za jakość selfie odpowiada 32 MP aparat przedni umieszczony w lewym górnym rogu wyświetlacza.

OPPO Reno3 Pro posiada 6,5 calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ ze wsparciem dla standardu HDR10+. Za wydajność odpowiada średniopółkowy procesor Snapdragon 765G, który już w podstawowej wersji posiada aż 12 GB pamięci operacyjnej do pomocy. Nie zabrakło także 256 GB wbudowanej pamięci masowej na pliki. System pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką ColorOS 7. Smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 4025 mAh z szybkim ładowaniem 30 W w technologii VOOC 4.0.

